快訊

謝金河讚AI卻被噓！PTT一聽「老謝開金口」怕爆：做空訊號來了

陳明文遭爆用兒名義買地貸款上億元？陳冠廷凌晨止血澄清

曾亂用高捷照片打廣告！澎湖海鮮餐廳遭人持棒砸店 疑「這原因」引起

驚！澎湖爭議餐廳遭人持棒砸店 疑「這個原因」引起

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖馬公新生路昨晚發生海鮮餐廳遭人暴力砸店，現場玻璃碎片散落一地，該店日前才被知名實況主丁特踢爆「澎湖無菜單料理一桌要價4萬1000元」，沒想到，網路上的戰火直接延燒到店門口，陳姓男子持球棒砸毀店門玻璃，該餐廳老闆持噴霧器猛噴回擊。

昨晚接近11時許，陳男疑似不滿葉姓餐廳業者打電話到他家，直接和他老婆開罵互嗆，才會持球棒到對方店門口與葉姓業者面對面互嗆，並砸毀店家5片玻璃，推倒冰箱洩憤。

據了解，這家店6月初遭消費者投訴貴得離譜，日前澎湖實況主丁特才痛批業者「坑殺觀光客」，直指該店4萬1000元的無菜單料理不新鮮，甚至以「狗都不吃」來形容，遭葉姓業者氣得提告，兩人網路戰火仍未止息。

葉姓業者6月下旬在臉書曬出與演員高捷的合照，企圖為餐廳打廣告，遭高捷親自留言警告侵權，他雖撤下卻貼文「他只是個演員而已啊，不需要小題大做」，此舉再遭網友撻伐。

該餐廳業者網路上的戰火，在短短一個月內，演變成面對面的暴力衝突，澎湖警方目前正釐清調查。

澎湖海鮮餐廳昨晚爆發暴力衝突。圖／取自臉書社團「●【爆廢公社二館】●」
澎湖海鮮餐廳昨晚爆發暴力衝突。圖／取自臉書社團「●【爆廢公社二館】●」

餐廳 澎湖 高捷

延伸閱讀

沒人接空等？澎湖包棟民宿老闆澄清批喧鬧 房客再爆：蟑螂從天而降

澎湖仙人掌融入台菜 海鮮饗宴升級在地食材

澎湖議長千萬交保 傳搜索前洩密讓先退賄款？檢方說話了

重建經費從5.5億暴增至8.3億 澎湖惠民醫院募款到位今動工

相關新聞

驚！澎湖爭議餐廳遭人持棒砸店 疑「這個原因」引起

澎湖馬公新生路昨晚發生海鮮餐廳遭人暴力砸店，現場玻璃碎片散落一地，該店日前才被知名實況主丁特踢爆「澎湖無菜單料理一桌要價...

澎湖漁民捕撈海膽失蹤5小時 漂浮海面撈上船不治

澎湖海域捕撈海膽旺季，白沙鄉鄭姓漁民今天下午4時許駕船從通樑漁港出發，在內海200公尺處捕撈海膽，家人見他晚間7時30分...

五股屁孩路中燒樹葉？ 警消到場鳥獸散 警以車追人

新北市五股區凌雲路一段台64線引道旁，今天晚上驚見有3輛機車5、6名年輕人，在路中央潑灑有機溶劑焚燒樹葉，路人看見火光報...

機車擦撞安全島噴飛草叢 騎士頭部重創再遭輾送醫不治

高雄市林園區今晚發生一起死亡車禍，龔姓男子6時許騎機車行經中門路時，突然往左偏移，機車撞上安全島後，噴飛草叢中，龔男安全...

外送員遭臨停車輛開門擊落 眼尖網酸：沒事，急診就在旁邊

29歲陳姓外送員騎機車行經苗栗縣頭份市為恭醫院急診室外，遭路旁停車的陳姓駕駛開啟車門撞上，倒地受傷，醫院護理師聽聞聲響，...

麻豆泡棉工廠大火烈焰衝天 內有化學物質恐爆炸...警消派24車馳援

台南市麻豆區一處泡棉工廠，今晚突然發生大火，現場火舌及濃煙不斷竄出，南市消防局據報派24車50人趕往現場，由於廠內存放有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦