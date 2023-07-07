驚！澎湖爭議餐廳遭人持棒砸店 疑「這個原因」引起

澎湖馬公新生路昨晚發生海鮮餐廳遭人暴力砸店，現場玻璃碎片散落一地，該店日前才被知名實況主丁特踢爆「澎湖無菜單料理一桌要價4萬1000元」，沒想到，網路上的戰火直接延燒到店門口，陳姓男子持球棒砸毀店門玻璃，該餐廳老闆持噴霧器猛噴回擊。

昨晚接近11時許，陳男疑似不滿葉姓餐廳業者打電話到他家，直接和他老婆開罵互嗆，才會持球棒到對方店門口與葉姓業者面對面互嗆，並砸毀店家5片玻璃，推倒冰箱洩憤。

據了解，這家店6月初遭消費者投訴貴得離譜，日前澎湖實況主丁特才痛批業者「坑殺觀光客」，直指該店4萬1000元的無菜單料理不新鮮，甚至以「狗都不吃」來形容，遭葉姓業者氣得提告，兩人網路戰火仍未止息。

葉姓業者6月下旬在臉書曬出與演員高捷的合照，企圖為餐廳打廣告，遭高捷親自留言警告侵權，他雖撤下卻貼文「他只是個演員而已啊，不需要小題大做」，此舉再遭網友撻伐。