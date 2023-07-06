五股屁孩路中燒樹葉？ 警消到場鳥獸散 警以車追人

新北市五股區凌雲路一段台64線引道旁，今天晚上驚見有3輛機車5、6名年輕人，在路中央潑灑有機溶劑焚燒樹葉，路人看見火光報警處理。警消獲報派員趕抵，現場人車早已離開，經檢視路中央確實有油漬、樹葉，但並無燒過痕跡，目前警方正調閱監視器畫面以車追人，釐清相關疑點。

據了解，今天晚上10時許，有民眾經過新北市五股區凌雲路一段台64線引道旁，見路中央停放3輛機車，在場5、6名年輕人把樹葉放在路中央，隨後淋上有機溶劑點火燃燒，路面瞬間冒火嚇到民眾，趕緊報警協處。