五股屁孩路中燒樹葉？ 警消到場鳥獸散 警以車追人
新北市五股區凌雲路一段台64線引道旁，今天晚上驚見有3輛機車5、6名年輕人，在路中央潑灑有機溶劑焚燒樹葉，路人看見火光報警處理。警消獲報派員趕抵，現場人車早已離開，經檢視路中央確實有油漬、樹葉，但並無燒過痕跡，目前警方正調閱監視器畫面以車追人，釐清相關疑點。
據了解，今天晚上10時許，有民眾經過新北市五股區凌雲路一段台64線引道旁，見路中央停放3輛機車，在場5、6名年輕人把樹葉放在路中央，隨後淋上有機溶劑點火燃燒，路面瞬間冒火嚇到民眾，趕緊報警協處。
警、消獲報派員趕抵，但人車早已離開，經查看現場，發現一處路面被人潑灑長3公尺、寬0.5公尺的有機溶劑，還有零星樹葉，但卻無燃燒過痕跡。目前警方已調閱監視器畫面以車追人，正循線找尋涉案人到案說明，以釐清確切原因，警詢後將依法究責。
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