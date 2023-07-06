外送員遭臨停車輛開門擊落 眼尖網酸：沒事，急診就在旁邊

29歲陳姓外送員騎機車行經苗栗縣頭份市為恭醫院急診室外，遭路旁停車的陳姓駕駛開啟車門撞上，倒地受傷，醫院護理師聽聞聲響，主動外出協助檢傷；外送員腳部受傷，即刻入院治療。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，這起事故發生在5日晚間7時30分許，陳姓男子（59歲）將車輛停放頭份市自強路旁，正準備下車時，開啟車門未注意後方來車，造成陳姓外送員（29歲）騎乘機車閃避不及撞上車門。

車禍發生當下傳出巨大撞擊聲，外送員當場連人帶車倒地，因事發地點就位在為恭醫院急診室外，醫院護理師聞聲主動外出查看並協助檢視患者傷勢，所幸外送員意識清楚，但右腿腳趾撕裂傷、右膝及右肘都有擦挫傷，迅速被送入醫院治療。

有民眾在網路分享事發經過的行車紀錄器影像，網友回應「駕駛沒兩段式開門」，也有人戲稱「沒事，急診就在旁邊」。