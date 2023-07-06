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明新科大旁 瘋傳有持刀搶劫雙人組

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

有網友在臉書和LINE群組發布「新豐明新街持刀搶劫雙人組」訊息，警方證實是假消息。圖／翻攝自臉書「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」
有網友在臉書和LINE群組發布「新豐明新街持刀搶劫雙人組」訊息，警方證實是假消息。圖／翻攝自臉書「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」

近來有網友在臉書和LINE群發布2張男子照片，標註「新豐明新街持刀搶劫雙人組」，消息瘋傳，一度引起竹縣新豐居民和明新科大師生恐慌。不過警方未接獲相關報案，並指類似假消息先前才出現過，手法如出一轍。

有網友在LINE群發布2張照片，畫面有兩名身穿黑衣、戴口罩的男子，兩人手上分別持不明物，看起來像是在登門拜訪，旁邊還用紅色的字強調：「新豐明新街，持刀登門入室搶劫雙人組」。不少網友收到訊息紛紛轉傳，因地點鄰近明新科大，不少學生在附近租屋，引起恐慌，臉書粉絲頁「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」也發文提醒民眾注意。

類似消息上次也在新豐出現過，有網友在臉書社團「竹北大小事」貼出一張男子照片，指出該男在竹北、新豐地區連續闖空門，是小偷慣犯，一樣用紅色的字寫上：「此人會登堂入室搶劫」，但是均被警方證實為假消息。

警方表示，自上次慣竊登堂入室搶劫的訊息後，網友再傳有雙人組搶劫訊息，但警方至今皆未接獲受害民眾報案，民眾若遇此事可盡速報案，也可撥110提供線索；發表不實、爭議訊息，引起社會民眾恐慌，恐涉犯社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

搶劫

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防假訊息流竄 中選會訊息查證管道工具看這裡

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