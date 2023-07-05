重機合歡山「犁田」擊落單車 一問竟是要價15萬公路車

合歡山是國內知名景點，也是不少自行車騎士挑戰的目標，近期有車友為備戰全運會，騎公路車上山自主訓練，未料卻在快到昆陽時，遭過彎失控的大型重機給擊落，造成多處擦挫傷，入手不久約15萬元的公路車也全是傷，直呼有夠倒楣！

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，更因是國內唯一能直上海拔3000公尺高山的公路，沿途道路陡峭、空氣稀薄、但景色優美，成自行車騎士的挑戰目標，平時就很能吸引車友，不少單車賽也會選在該路線舉辦。

不過，有車友為備戰10月登場的全國運動會，日前從埔里騎公路車上合歡山進行自主訓練，他與隊友一前一後在台14甲線上賣力前進，好不容易，快撐到昆陽時，對向一輛大型重型機車疑過彎失控「犁田」，更不偏不倚的撞倒該名車友。

該車友表示，重機騎士摔車後，人車分離，他的重機就像裝了追蹤雷達，迅速將他擊落，真的很倒楣，也因事發突然，穿著自行車卡鞋的他，連人帶車翻了一圈，慘摔在地，撞到頭且多處擦挫傷，才買半年的公路車也受傷嚴重，維修恐不便宜。

而其公路車光Devote Advanced碳纖車架就4萬多元，加上SYNCROS Capital 1.0碳纖輪組、SHIMANO GRX全套變速器、SRAM大盤組及把手、輕量鍊條、公路車卡式踏板、功率踏板等零件、KASK VALEGRO安全帽、車衣車褲等，上看15萬元。