澎湖馬公電動機車燒成火球 知名干貝醬店老闆夫妻從後門逃生

澎湖馬公仁愛路驚傳電動機車起火燃燒！今天下午12時許，1輛停在馬公市仁愛路「菊島五鮮上醬」門前人行道的電動機車，突然起火燃燒，還發出「碰！」爆炸聲響，附近飯店人員連忙拿滅火器滅火，澎湖消防局也派遣4車10人前往現場搶救，經持續灑水降溫，火勢在今天下午1時13分許撲滅，現場未造成人員傷亡。

據了解，電動機車是1名外籍移工充電後停放在仁愛路人行道，今天下午12時許電動機車突然起火燃燒，火勢相當猛烈，火焰一度高達1層樓，火災的位置剛好在當地知名干貝醬業者「菊島五鮮上醬」門口。

菊島五鮮上醬的陳姓老闆娘心有餘悸說，火災發生時她與先生在店內吃飯，沒有注意到是怎麼起火，直到聽到爆炸聲，才發現門口有一輛電動機車起火燃燒，由於火勢很大，無法從前門投生，她與先生趕緊從後門逃走。