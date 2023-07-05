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澎湖馬公電動機車燒成火球 知名干貝醬店老闆夫妻從後門逃生

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

澎湖馬公仁愛路驚傳電動機車起火燃燒！今天下午12時許，1輛停在馬公市仁愛路「菊島五鮮上醬」門前人行道的電動機車，突然起火燃燒，還發出「碰！」爆炸聲響，附近飯店人員連忙拿滅火器滅火，澎湖消防局也派遣4車10人前往現場搶救，經持續灑水降溫，火勢在今天下午1時13分許撲滅，現場未造成人員傷亡。

據了解，電動機車是1名外籍移工充電後停放在仁愛路人行道，今天下午12時許電動機車突然起火燃燒，火勢相當猛烈，火焰一度高達1層樓，火災的位置剛好在當地知名干貝醬業者「菊島五鮮上醬」門口。

菊島五鮮上醬的陳姓老闆娘心有餘悸說，火災發生時她與先生在店內吃飯，沒有注意到是怎麼起火，直到聽到爆炸聲，才發現門口有一輛電動機車起火燃燒，由於火勢很大，無法從前門投生，她與先生趕緊從後門逃走。

陳姓老闆娘說，電動機車起火後，附近飯店的員工有拿滅火器來幫忙滅火，隨後消防人員趕來現場撲滅火勢。澎湖縣消防局表示，消防人員抵達現場，發現起火的是一輛微型電動二輪車，火勢已由熱心民眾以滅火器撲滅，但仍在冒煙，消防人員立刻出水降溫，直到火勢完全撲滅；起火的電動機車已經完全燒毀，起火原因及損失金額，正由消防局火災調查科調查中。

消防人員到場撲滅火勢。圖／讀者提供
消防人員到場撲滅火勢。圖／讀者提供
消防人員到場撲滅火勢。圖／讀者提供
消防人員到場撲滅火勢。圖／讀者提供
澎湖馬公仁愛路驚傳電動機車起火燃燒。圖／讀者提供
澎湖馬公仁愛路驚傳電動機車起火燃燒。圖／讀者提供
起火的電動機車已經完全燒毀，幸好沒造成人員傷亡。圖／讀者提供
起火的電動機車已經完全燒毀，幸好沒造成人員傷亡。圖／讀者提供
電動機車起火燃燒，火焰高度將近1層樓，濃煙直竄天際。圖／讀者提供
電動機車起火燃燒，火焰高度將近1層樓，濃煙直竄天際。圖／讀者提供
起火的電動機車已經完全燒毀。圖／讀者提供
起火的電動機車已經完全燒毀。圖／讀者提供

電動機車 人行道 馬公

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