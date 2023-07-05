快訊

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃牌重機騎士阿里山自摔 肝臟裂傷、腹腔出血死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市侯姓男子本月2日下午騎大型重機與車友相約跑山，下山行經阿里山公路69.6公里處時不明原因自撞山壁後跌入水溝失去意識，嘉義縣消防局緊急協助送醫仍不治；今天上午檢方解剖，因胸腹部外傷，導致肺、肝臟撕裂傷、後腹腔出血死亡。

年約50歲侯男騎黃牌大型重機與20多名車友相約跑山，下山途中在台18線69.6公里處，疑因過彎不慎，左轉時摔進右側路旁水溝，身受重傷、意識不清，當時恰巧有名退休護理師路過，加入搶救行列，一直CPR至救護車抵達。縣消防局下午2點21分獲報即派奮起湖救護車前往救援，接手CPR及相關急救處理，送阿里山醫療站緊急醫療處置，後轉往嘉義市聖馬爾定醫院搶救，下午6點37分宣告不治。

警方調閱行車記錄器查看，重機騎士是在過彎道時，疑不慎自摔公路旁水溝。

檢警相驗時，因外觀雖有多處挫傷、瘀青，但無法確認致命傷。擇期於今天上午進行解剖，車禍主要造成右側胸腹部外傷，導致右肺挫傷、肝臟撕裂傷及後腹腔出血。

大型重機騎士侯姓男子自撞山壁落水溝亡，今天解剖相驗。圖／本報資料照片
大型重機騎士侯姓男子自撞山壁落水溝亡，今天解剖相驗。圖／本報資料照片

重機 阿里山 嘉義

延伸閱讀

30多歲男子腹痛竟只剩3個月生命 醫嘆：怎麼不早點來

重機騎士下阿里山撞山壁亡 未見致命傷檢將解剖

阿里山設全台海拔最高空維區 高汙染車進入最高罰6萬元

行車紀錄器曝「摔車瞬間」…重機騎士嘉義跑山 過彎自摔水溝搶救不治

相關新聞

黃牌重機騎士阿里山自摔 肝臟裂傷、腹腔出血死亡

台南市侯姓男子本月2日下午騎大型重機與車友相約跑山，下山行經阿里山公路69.6公里處時不明原因自撞山壁後跌入水溝失去意識...

北市隧道內滅火器消失、故障 挨批難救災 巿府：更換完成

隧道為半封閉空間，一旦發生重大事故都會增加搶救困難度，台北市所有隧道防災設備，市府應時常盤點、維護。不過有議員發現，文山...

明新科大旁瘋傳有持刀搶劫雙人組 新竹警：假消息可罰3萬

新竹縣近來有網友在臉書和LINE群發布2張男子照片，還標註是「新豐明新街持刀搶劫雙人組」，消息在網路瘋傳，一度引起新豐居...

3人登馬崙山1人失蹤 消防隊員發現遺體在河床疑高處墜落

3人本月2日到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，2名友人報案，台中消防隊員連續多天上山搜尋，今天確認...

男騎腳踏車載30公斤零件超載被警攔 烈日當頭卻發抖

麻豆警分局下營分駐所員警執行巡邏勤務，發現一名男子騎乘腳踏車，後方載著30多公斤重的耕耘機零件，看來十分吃力，於是上前攔...

桃園女開舊帳戶給網路情人 警猛勸：比騙錢更麻煩

桃園一名泰國籍女子昨下午1點多到銀行，欲開通舊帳戶及補發存摺，讓行員懷疑有他報警，對此桃園警分局大樹派出所獲報到場，女子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦