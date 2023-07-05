黃牌重機騎士阿里山自摔 肝臟裂傷、腹腔出血死亡

台南市侯姓男子本月2日下午騎大型重機與車友相約跑山，下山行經阿里山公路69.6公里處時不明原因自撞山壁後跌入水溝失去意識，嘉義縣消防局緊急協助送醫仍不治；今天上午檢方解剖，因胸腹部外傷，導致肺、肝臟撕裂傷、後腹腔出血死亡。

年約50歲侯男騎黃牌大型重機與20多名車友相約跑山，下山途中在台18線69.6公里處，疑因過彎不慎，左轉時摔進右側路旁水溝，身受重傷、意識不清，當時恰巧有名退休護理師路過，加入搶救行列，一直CPR至救護車抵達。縣消防局下午2點21分獲報即派奮起湖救護車前往救援，接手CPR及相關急救處理，送阿里山醫療站緊急醫療處置，後轉往嘉義市聖馬爾定醫院搶救，下午6點37分宣告不治。

警方調閱行車記錄器查看，重機騎士是在過彎道時，疑不慎自摔公路旁水溝。