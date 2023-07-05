明新科大旁瘋傳有持刀搶劫雙人組 新竹警：假消息可罰3萬

新竹縣近來有網友在臉書和LINE群發布2張男子照片，還標註是「新豐明新街持刀搶劫雙人組」，消息在網路瘋傳，一度引起新豐居民和明新科大師生恐慌。不過警方指出，均無接獲相關報案，類似搶劫的假消息，上次才出現過，手法如出一轍。警方也強調，發表不實訊息，可依社會秩序維護法處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

有網友在LINE群發布2張照片，畫面有兩名身穿黑衣、戴口罩的男子，兩人手上分別持不明物，看起來像是在登門拜訪，旁邊還用紅色的字強調：「新豐明新街，持刀登門入室搶劫雙人組」。不少網友收到訊息紛紛轉傳，也因地點鄰近明新科大，不少學生在附近租屋、引起恐慌，臉書粉絲頁「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」，也特別發文提醒民眾注意。

類似的消息，上次也在新豐出現過，有網友在臉書社團「竹北大小事」貼出一張男子照片，指出該男在竹北、新豐地區連續闖空門，是小偷慣犯，一樣用紅色的字寫上：「此人會登堂入室搶劫」，但均被警方證實為假消息。

警方表示，自上次慣竊登堂入室搶劫的訊息後，網友再傳有雙人組搶劫訊息，但警方至今皆未接獲受害民眾報案，提醒民眾若遇此事可盡速報案，也可撥打110提供線索。