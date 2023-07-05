快訊

傳郭台銘「有意併購民眾黨」 蔡壁如爆：他這一兩天決定是否獨立參選

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明新科大旁瘋傳有持刀搶劫雙人組 新竹警：假消息可罰3萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣近來有網友在臉書和LINE群發布2張男子照片，還標註是「新豐明新街持刀搶劫雙人組」，消息在網路瘋傳，一度引起新豐居民和明新科大師生恐慌。不過警方指出，均無接獲相關報案，類似搶劫的假消息，上次才出現過，手法如出一轍。警方也強調，發表不實訊息，可依社會秩序維護法處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

有網友在LINE群發布2張照片，畫面有兩名身穿黑衣、戴口罩的男子，兩人手上分別持不明物，看起來像是在登門拜訪，旁邊還用紅色的字強調：「新豐明新街，持刀登門入室搶劫雙人組」。不少網友收到訊息紛紛轉傳，也因地點鄰近明新科大，不少學生在附近租屋、引起恐慌，臉書粉絲頁「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」，也特別發文提醒民眾注意。

類似的消息，上次也在新豐出現過，有網友在臉書社團「竹北大小事」貼出一張男子照片，指出該男在竹北、新豐地區連續闖空門，是小偷慣犯，一樣用紅色的字寫上：「此人會登堂入室搶劫」，但均被警方證實為假消息。

警方表示，自上次慣竊登堂入室搶劫的訊息後，網友再傳有雙人組搶劫訊息，但警方至今皆未接獲受害民眾報案，提醒民眾若遇此事可盡速報案，也可撥打110提供線索。

警方強調，民眾於網路社群發表文章應注意適法性，切勿違法發表不實、爭議訊息，引起社會民眾恐慌，如散布謠言，足以影響公共安寧者，恐涉社會秩序維護法第63條第5項，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

有網友在臉書和line群發布「新豐明新街持刀搶劫雙人組」訊息，已被警方證實是假消息。圖／翻攝自臉書「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」
有網友在臉書和line群發布「新豐明新街持刀搶劫雙人組」訊息，已被警方證實是假消息。圖／翻攝自臉書「新豐鳳坑海邊ㄟ囝仔」
類似造成恐慌的假消息，上次才在新豐出現過。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」
類似造成恐慌的假消息，上次才在新豐出現過。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」

搶劫 偷竊 假消息

延伸閱讀

女腰痛按摩卻慘遭猥褻 新竹草藥店淫狼仿謎片情節遭判刑

防假訊息流竄 中選會訊息查證管道工具看這裡

暑假出國旺季到！新竹往機場國道客運1250線終於增班了

他好奇「新竹房價4000萬誰買得起？」 網點1事實

相關新聞

三重公寓6樓更換屋頂 工人被強風掀起的鐵皮擊中墜地亡

新北市三重區今天上午有工人在永福街某公寓頂樓更換鐵皮屋頂，施工期間1名61歲簡姓工人疑似被強風掀起的鐵皮擊中，從6樓墜落...

彰化縣舊館派出所電信箱起火 緊急撲滅已復電

彰化縣埔心鄉舊館派出所今天上午近7時發生火災，二樓外牆電信箱起火燃燒，所幸消防隊在12分鐘後就撲滅火勢，虛驚一場，初步了...

黃牌重機騎士阿里山自摔 肝臟裂傷、腹腔出血死亡

台南市侯姓男子本月2日下午騎大型重機與車友相約跑山，下山行經阿里山公路69.6公里處時不明原因自撞山壁後跌入水溝失去意識...

明新科大旁瘋傳有持刀搶劫雙人組 新竹警：假消息可罰3萬

新竹縣近來有網友在臉書和LINE群發布2張男子照片，還標註是「新豐明新街持刀搶劫雙人組」，消息在網路瘋傳，一度引起新豐居...

3人登馬崙山1人失蹤 搜救人員發現遺體在河床疑高處墜落

3人本月2日到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，2名友人報案，台中消防局、中華民國山難救助協會中區搜救委員會等單位人員連續多天上山搜尋，今天確認...

男騎腳踏車載30公斤零件超載被警攔 烈日當頭卻發抖

麻豆警分局下營分駐所員警執行巡邏勤務，發現一名男子騎乘腳踏車，後方載著30多公斤重的耕耘機零件，看來十分吃力，於是上前攔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦