影／沒戴安全帽騎車載女兒 外送員好心提醒他惱怒開嗆

新北市一名徐姓外送員3日深夜騎乘機車外送，途中行經新莊區富國路，見一對父女沒戴安全帽騎機車經過，徐男好心騎旁提醒「你的安全帽呢？」卻惹怒對方爆嗆「你不是警察，你是在攔甚麼啦！」「你是有甚麼權力啦？」徐男見對方情緒失控立即報警，最後對方撂下一句「送你的東西就好啦」旋即騎車離去。

據了解，徐姓美食外送員3日深夜11時37分左右騎機車外送，途中騎經新莊區富國路見沒戴安全帽騎機車的一對父女，徐男好心騎前提點一句「你的安全帽呢？」當場惹怒對方怒目嗆回「你是警察嗎？」「你不是警察，你是在攔甚麼啦？」「你是要攔甚麼啦」

大叔的女兒見父暴怒，擋前輕拉衣袖、拍其右膀試圖安撫情緒，大叔仍餘氣未氣持續開嗆，徐男怕衝突發生趕緊騎車離開現場。孰料，大叔尾後追來，再嗆外送員「你是哪個單位的啦」、「你當你是警察喔」

徐男趕緊回說，「沒有啊！ 我是提醒你啊！」只見大叔仍是連珠爆嗆「你當你是警察喔」、「你是吃飽沒事幹嗎？」「你是警察嗎？你有甚麼權力啦！」直到徐男報警處理，最後對方撂下一句「送你的東西就好，看要做甚麼趕快去啦！」旋即騎車離去。事後外送員將行車記錄器畫面上傳網路社群。

對此新莊警方表示，經派員趕抵現場對方已騎車離去，警方確認報案人未與對方發生肢體衝突，亦表示暫不需協助及提出告訴，警方告知，若事後要提告公然侮辱，可檢附行車記錄器影像至派出所提告。