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影／視線死角…嘉義中埔8旬老婦清晨過路口 慘遭左轉大貨車輾壓亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉後庄吳鳳南路往中山路台18線轉角路口，今天清晨5點半左右，84歲許姓老婦行走過路口時，遭綠燈左轉55歲曾男駕駛大貨車當場輾斃，曾男酒測零，詳細車禍原因待警方調查釐清。

據了解，許姓老婦疑站在大貨車右前方，未走行人穿越道，疑紅燈穿越馬路，大貨車剛好綠燈左轉，許婦剛好在貨車死角，慘遭右前輪輾壓，當場死亡。

警方調查，55歲曾男大貨車駕駛，當時不知道有撞到人，繼續行駛並卸貨完，原路返回時，見警方在路口處理車禍事故，想起剛剛自己行駛該路口，疑似有壓到東西。

曾男下車前往了解，警方剛好在調監視器車牌，確定該大貨車為肇事車輛無誤，也在該大貨車右前輪上發現血跡，詳事故原因待警方進一步調查釐清。

中埔警分局呼籲，駕駛人行經路口時，務必注意減速慢行、注意車前狀況並禮讓行人優先通行，以維護行人路口之安全。

嘉縣中埔鄉後庄台18線路口今早5點多，發生8旬老婦慘遭大貨車左轉不慎輾斃。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣中埔鄉後庄台18線路口今早5點多，發生8旬老婦慘遭大貨車左轉不慎輾斃。記者呂慧瑜／翻攝

車禍 中埔

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