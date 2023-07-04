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他買2個菠蘿麵包繼續逛麵包店 竟遭店員質疑「是小偷」兇問：發票呢？

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾日前在台北市公館商圈一間麵包店買2個菠蘿麵包，事後把麵包放入包包繼續在店內閒晃，沒想到要離開時，卻遭店員攔阻質問「發票勒」，該民眾不滿被懷疑是小偷，至臉書爆料公社控訴該間麵包店態度惡劣，店家表示，當下釐清是誤會有道歉，對客人很不好意思。

該民眾發文指出，6月28日下午在公館某麵包店買兩個菠蘿麵包已付錢，孰料前腳還沒踏出店家，下一秒店家店員態度惡劣拉住我背包肩帶捉賊似的，詢問我包包裡的麵包多少錢，我說56元，結果店家直逼詢問我發票勒，指控店家員工惡劣惡意抹黑，事後還是堅稱是誤會。

轄區中正二分局思源派出所指出，6月28日當天確實該民眾有來派出所諮詢，說明購買麵包遭誤會是小偷的事發經過，經告知相關權益後，民眾表示將循消基會管道尋求協助，未報案。

事發麵包店表示，是另外一名店員小姐以為他沒有結帳，才追上前要求他出示結帳證明，對方出示證明後，就立刻道歉，對客人很不好意思。

麵包店監視器畫面可見，該民眾買了2個菠蘿麵包確實有結帳。圖／擷取自臉書爆料公社
麵包店監視器畫面可見，該民眾買了2個菠蘿麵包確實有結帳。圖／擷取自臉書爆料公社
有民眾上網控訴，日前在公館某麵包店買麵包竟然遭誤會是小偷。圖／擷取自臉書爆料公社
有民眾上網控訴，日前在公館某麵包店買麵包竟然遭誤會是小偷。圖／擷取自臉書爆料公社

麵包 發票 爆料公社

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