他買2個菠蘿麵包繼續逛麵包店 竟遭店員質疑「是小偷」兇問：發票呢？

有民眾日前在台北市公館商圈一間麵包店買2個菠蘿麵包，事後把麵包放入包包繼續在店內閒晃，沒想到要離開時，卻遭店員攔阻質問「發票勒」，該民眾不滿被懷疑是小偷，至臉書爆料公社控訴該間麵包店態度惡劣，店家表示，當下釐清是誤會有道歉，對客人很不好意思。

該民眾發文指出，6月28日下午在公館某麵包店買兩個菠蘿麵包已付錢，孰料前腳還沒踏出店家，下一秒店家店員態度惡劣拉住我背包肩帶捉賊似的，詢問我包包裡的麵包多少錢，我說56元，結果店家直逼詢問我發票勒，指控店家員工惡劣惡意抹黑，事後還是堅稱是誤會。

轄區中正二分局思源派出所指出，6月28日當天確實該民眾有來派出所諮詢，說明購買麵包遭誤會是小偷的事發經過，經告知相關權益後，民眾表示將循消基會管道尋求協助，未報案。