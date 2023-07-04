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提款機吐5000沒人拿 婦伸手抓了落跑遇警1句話露餡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

柳姓女子去年1月和家人到旗津旅遊，在超商提款時卻忘記拿走提領的5000元，現金被後方的陳姓婦人順手牽羊，警方循線通知陳女到案，陳女依到派出所就稱自己身上不可能有5000元，員警苦笑「我還沒說多少耶」，當場戳破她謊言，高雄地院審理後，依侵占罪處罰金8000元，得易服勞役。

家住台北的柳女去年1月下旬與家人到高雄旗津旅遊，柳女當時帶著2名小孩，因想事情分神，提款時只拿走提款卡，忘記將領取的5000元現金拿走，等到她想到時回到超商，現金已不翼而飛。

鼓山警分局旗津分駐所接獲報案，調閱監視器發現柳女在提款後，隨後而至的陳女看到提款機上的千元大鈔，先左顧右盼，下一秒就伸出手將現金放進褲子口袋，再繼續在店內挑選商品，步出超商時，還碰巧與柳女擦肩而過。

警方前天循線找到陳婦，住高雄市區的她坦承曾到旗津區的超商，但她未拿走提款機上的現金，另外陳還強調「身上從不會超過3000元，不可能會有5000元」，此話一出當場被員警反問「「我還沒說多少耶，怎麼知道是5000元」，當場戳破她謊言。

因舉動全被監視器清楚拍下，全案經檢方調查後，依侵占罪起訴，高雄地院審理時，陳女仍否認侵占，還稱正常人怎會領錢到外面才發現錢不見?

法官勘驗監視器畫面，認為柳女離開提款機約2分鐘後，就慌忙跑回機器前，還致電客服稱忘記取走提款機出鈔口的現金，符合一般人生活經驗，且當時只有陳女1人接近提款機，畫面也拍下她手伸向出鈔口，綜合事證認定5000元為陳女取走。

陳姓婦人拿走提款機的5000元，被法院依侵占罪處罰金8000元。圖／聯合報系資料庫
陳姓婦人拿走提款機的5000元，被法院依侵占罪處罰金8000元。圖／聯合報系資料庫

提款機 超商 監視器

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