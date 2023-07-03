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重機騎士高調稱時速飆破200 環警監台南山區聯合下重手

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

有重機騎士網路社團貼文，稱在台南東山南174線飆速逾200公里，引發熱議。警方表示，除駁斥此風不可長，近日監理、環保、警方將聯手強化「監警環」取締力道。

該重機騎士在臉書「我是東山人」貼文，稱在家鄉台南市東山區南勢里市174線道路上，時速飆破200公里，白河警分局表示，經檢視所提供影像及照片，無法判定正確行駛路段，而轄區東山區南勢里市174線道路，屬山區路段，沿線蜿蜒、起伏，為確保用路人安全，更不宜飆速。

警方說，將加強該路段重點巡守，不定時規畫執行「環、警、監」各式改裝車輛聯合稽查勤務，今年迄今已攔查119輛，其中依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格3輛，限期複檢改善；另依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件、車輛設備規格不符、車輛電系設備改裝及無照駕駛計20件。

白河警分局交通組組長林世宗提醒，新修正道路交通管理處罰條，嚴重超速定義已由超過規定最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，罰鍰上限也從2.4萬元提高至3.6萬元；在危險駕駛，罰鍰上限也從2.4萬元提高至3.6萬元，並吊扣汽車牌照6個月。呼籲駕駛人依速限行駛。

南174線重機時速飆破200公里，台南環警監下重手防飆。記者謝進盛／翻攝
南174線重機時速飆破200公里，台南環警監下重手防飆。記者謝進盛／翻攝
南174線重機時速飆破200公里，台南環警監下重手防飆。記者謝進盛／翻攝
南174線重機時速飆破200公里，台南環警監下重手防飆。記者謝進盛／翻攝
重機騎士聲稱在東山區南174線飆破200公里，引發熱議。記者謝進盛／翻攝
重機騎士聲稱在東山區南174線飆破200公里，引發熱議。記者謝進盛／翻攝

白河 台南

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