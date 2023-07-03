台中熟女網路貸款百萬 個資全傳還要10萬「解凍」有詐
台中市黃姓女子有資金需求，上月底時看到臉書貸款廣告，因此與對方聯繫，傳送身分證等個人資料後，對方告知，因撥款過程有問題，導致帳戶被凍結，黃女需再繳付10萬元的「解凍費」，黃女察覺異狀，前往派出所詢問，才確認是受騙上當，也趕緊掛失證件換發，以免證件變成歹徒行騙工具。
台中市黃姓女子（52歲）在上月30日，前往第二警分文正所求助，黃婦告知警員，她有資金需求，上月27日下午5時許，看到臉書有貸款廣告訊息，她點入連結向對方詢問，欲借款100萬元，對方指示她加入暱稱為「陳瑀詩」LINE好友、配合下載APP。
黃女說，後來對方要求提供身分證、健保卡、駕照、存摺等個資資料，她依序將資訊傳給對方後，對方卻說「帳戶錯誤」，導致撥款失敗，造成公司帳戶被凍結，所以要求黃女轉帳10萬元，作為「解凍費」。
員警一聽馬上告知黃女，已遇到常見「假貸款真詐騙」的詐騙集團詭計，請黃女盡快向銀行完成掛失手續，也向黃女宣導現行詐騙態樣及遭詐騙後果，免於黃女遭受詐騙，帳戶淪為詐騙集團所利用對象。
第二警分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提、匯款，以免誤入陷阱而遭受損失。
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