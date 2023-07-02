影／洋妞騎UBike上國1泰山段沿途超車比汽車還快 至少罰3千

上周二晚間7時許國道1號北向泰山路段車多擁擠，路肩赫見1名洋妞騎UBike順著坡度往下衝，沿途超車速度比汽車還快。警方獲報連忙將她攔下，女子自稱被導航領錯路，最後被載回林口，收下紅單至少罰3千。

據了解，24歲女子是南非籍，在台灣工作，她27日晚間7時許騎UBike從林口交流道進入國道1號，一路往北騎了3公里才被攔下。時值交通尖峰時段，泰山路段車多擁擠走走停停，UBike順著長降坡在路肩呼嘯而過連續超車，被其他用路人錄影上傳網路。

國道警方表示，當時接獲新北市110轉報，員警趕赴現場將女子攔下，她聲稱因為導航設定錯誤才走錯路，其實目的地是林口。警方最後利用高速公路局便道迴轉，用巡邏車將她載回林口，Ubike則請工務段的貨車載運。