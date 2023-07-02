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影／洋妞騎UBike上國1泰山段沿途超車比汽車還快 至少罰3千

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

上周二晚間7時許國道1號北向泰山路段車多擁擠，路肩赫見1名洋妞騎UBike順著坡度往下衝，沿途超車速度比汽車還快。警方獲報連忙將她攔下，女子自稱被導航領錯路，最後被載回林口，收下紅單至少罰3千。

據了解，24歲女子是南非籍，在台灣工作，她27日晚間7時許騎UBike從林口交流道進入國道1號，一路往北騎了3公里才被攔下。時值交通尖峰時段，泰山路段車多擁擠走走停停，UBike順著長降坡在路肩呼嘯而過連續超車，被其他用路人錄影上傳網路。

國道警方表示，當時接獲新北市110轉報，員警趕赴現場將女子攔下，她聲稱因為導航設定錯誤才走錯路，其實目的地是林口。警方最後利用高速公路局便道迴轉，用巡邏車將她載回林口，Ubike則請工務段的貨車載運。

警方最後依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項開單舉發，將可處3千元以上6千元以下罰鍰，並指引正確方向與路線之後，讓她騎車離去。警方呼籲，如果誤上國道，應趕緊靠邊停車，人可避開到護欄外，利用「1968App警政系統報案」。

上周二晚間7時許國道1號北向泰山路段車多擁擠，路肩赫見1輛Ubike順著坡度往下衝，沿途超車速度比汽車還快。圖／翻攝網路
上周二晚間7時許國道1號北向泰山路段車多擁擠，路肩赫見1輛Ubike順著坡度往下衝，沿途超車速度比汽車還快。圖／翻攝網路
上周二晚間7時許國道1號北向泰山路段車多擁擠，路肩赫見1輛Ubike順著坡度往下衝，沿途超車速度比汽車還快。圖／翻攝網路
上周二晚間7時許國道1號北向泰山路段車多擁擠，路肩赫見1輛Ubike順著坡度往下衝，沿途超車速度比汽車還快。圖／翻攝網路

國道 林口

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