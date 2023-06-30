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新北青春專案新莊啟動 朱愓之：確保暑假青少朋友安全

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為保護青少年暑假期間安全，新北市警方針對青少年較易被害場所，實施強力掃蕩。今天晚上新北市政府各局處，聯合警察局、消防局，以「暑期保護青少年－青春專案」舉行擴大聯合稽查。新北市副市長朱愓之受訪表示，會確保兩個月暑假期間青少朋友的安全。

新北市警察局表示，今年「暑期保護青少年－青春專案」從7月1日起至8月31日為止，為發揮跨域整合力量，確保青少年暑期安全活動空間。新北市政府由教育、社政、衛生、經濟、勞工、消防、工務等單位共同組成「核心稽查小組」，針對暑假期間青少年易出入的娛樂場所，加強實施聯合稽查，同時要求業者落實消防及建築安全相關法規。

今天晚上新莊警分局舉行「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查，由新北市政府副市長朱愓之親自率領新北市警察局、教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位進行稽查。

朱愓之受訪表示，在暑假的前一天啟動暑假青春專案，主要是針對青少年朋友在暑假期間，進出場所安全及可能的幫派引誘，又或在打工時候被當作詐欺車手的部分加強查緝。

朱愓之說，五月開始COVID-19就大幅度鬆綁，民眾的活動跟過去兩年的心態會有大幅度改變，這段期間包含警察局16個分局、市府各個局處，會針對暑假期間青少年去的場所進行相關檢查，這個檢查也包括場所的檢查，我們希望在未來兩個月暑假期間，能確保青少朋友的安全。

暑假前一天，新北市整府各局處，聯合新北市警察局、消防局等單位進行聯合稽查。記者曾伯愷／攝影
暑假前一天，新北市整府各局處，聯合新北市警察局、消防局等單位進行聯合稽查。記者曾伯愷／攝影
新北市副市長朱愓之今天晚上主持「暑期保護青少年－青春專案」。記者曾伯愷／攝影
新北市副市長朱愓之今天晚上主持「暑期保護青少年－青春專案」。記者曾伯愷／攝影
新北市副市長朱愓之受訪表示，會確保兩個月暑假期間青少朋友的安全。記者曾伯愷／攝影
新北市副市長朱愓之受訪表示，會確保兩個月暑假期間青少朋友的安全。記者曾伯愷／攝影
新北市副市長朱愓之今天晚上主持「暑期保護青少年－青春專案」。記者曾伯愷／攝影
新北市副市長朱愓之今天晚上主持「暑期保護青少年－青春專案」。記者曾伯愷／攝影

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