新北青春專案新莊啟動 朱愓之：確保暑假青少朋友安全

為保護青少年暑假期間安全，新北市警方針對青少年較易被害場所，實施強力掃蕩。今天晚上新北市政府各局處，聯合警察局、消防局，以「暑期保護青少年－青春專案」舉行擴大聯合稽查。新北市副市長朱愓之受訪表示，會確保兩個月暑假期間青少朋友的安全。

新北市警察局表示，今年「暑期保護青少年－青春專案」從7月1日起至8月31日為止，為發揮跨域整合力量，確保青少年暑期安全活動空間。新北市政府由教育、社政、衛生、經濟、勞工、消防、工務等單位共同組成「核心稽查小組」，針對暑假期間青少年易出入的娛樂場所，加強實施聯合稽查，同時要求業者落實消防及建築安全相關法規。

今天晚上新莊警分局舉行「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查，由新北市政府副市長朱愓之親自率領新北市警察局、教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位進行稽查。

朱愓之受訪表示，在暑假的前一天啟動暑假青春專案，主要是針對青少年朋友在暑假期間，進出場所安全及可能的幫派引誘，又或在打工時候被當作詐欺車手的部分加強查緝。