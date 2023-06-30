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詐團累了！派車手裝投顧經理被捕 9天後又向同1人收款

聯合報／ 記者林保光／即時報導

詐騙集團謊稱老翁抽中多張未上市股票，總值上千萬元，要老翁補310萬元，派車手佯裝投資公司經理去收款被捕，沒想到，才隔9天，詐團竟又另派人要向老翁收款，警方逮捕車手2人，戲稱「詐騙集團也累了」。

據了解，73歲的姜姓老翁5月間在社群網站，看到投資貼文，聯繫對方後，加入詐團提供的投資APP，後來對方稱他幸運抽中多張未上市股票，價值達上千萬元，便要老翁補310萬元才能順利認購股票，如果沒按時繳納會違約交割。

老翁起疑，向高雄市鼓山警分局報案，警方將計就計，6月20日在鼓山區河西一路，逮捕西裝筆挺佯裝投資公司經理」的吳姓男子（23歲）和把風的尤姓男子（29歲），已依詐欺罪嫌移送法辦。

不料，詐團又聯繫姜姓老翁，稱要派員去收款，直令老翁和員警納悶，仍順水推舟，約定29日交款。

警方再派員埋伏，果然昨天下午4點多，又有同樣西裝筆挺的高姓男子（21歲）到河西一路，涉嫌佯裝投資公司經理要向老翁收款。

警方立即現身，逮捕高姓男子，起出偽造投資公司工作證和1張「現金收款收據」，並在社區外逮獲騎機車把風的施姓男子（26歲），他們在警方追問下，承認透過通訊軟體與詐團聯繫，受指示收款。警方依詐欺罪嫌將2人移送法辦。

高姓男子涉嫌佯裝投顧公司經理，要向老翁收款被捕。記者林保光／翻攝
高姓男子涉嫌佯裝投顧公司經理，要向老翁收款被捕。記者林保光／翻攝
高姓男子拿假證件和收據，涉嫌向老翁收款。記者林保光／翻攝
高姓男子拿假證件和收據，涉嫌向老翁收款。記者林保光／翻攝
警方逮捕盯盯梢把風的施姓男子（右二）。記者林保光／翻攝
警方逮捕盯盯梢把風的施姓男子（右二）。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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