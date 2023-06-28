聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／20歲男稱「恍神」 百萬賓士撞到四輪朝天
恍神？昨天下午3點多，20歲張姓男子駕駛百萬賓士E300上路，行經台中市大雅區昌平路三段，逆向撞上停等紅燈的2輛汽車，賓士「騎上」對方車輛，隨後四輪朝天翻車，張男飽受驚嚇，並稱一時恍神未注意車前狀況，頸部不適送醫無礙。警方調查，張男無酒駕，進一步車禍原因有待釐清。
據悉，家住南部的張男，父親是在地企業家，張駕駛父親市價約300多萬元賓士E300到台中，昨天下午3點多，張開車找友人聚會，卻在大雅區昌平路三段566之1號前發生車禍，造成3輛汽車車損，張男送醫。
張男供稱，當時一時恍神，才未注意車前狀況。行車紀錄器拍下，張男駕駛賓士車速度緩慢，卻跨越到對向車道，先撞上29歲蘇女車輛，隨後賓士車「騎上」蘇女左前車頭，宛如汽車特技表演，賓士車直接翻面四輪朝天，張男飽受驚嚇，自行從駕駛座走出察看。
大雅交通分隊調查，張男車輛先撞擊停等紅燈的蘇女車輛，蘇女車輛往後退再撞擊58歲黃男車輛，造成3車車損，另，張男自述頸部不適，送醫救治後無礙，3位駕駛均無酒駕，進一步肇事原因有待交大事故組分析。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言