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台中龍井木材廠清晨大火 烈焰濃煙衝天「燃燒面積1000平方公尺」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區工業路一處木材工廠在今天清晨5時許傳出火警，烈焰和大量濃煙不斷從鐵皮建築內竄出，直衝天際，廠房內因堆放大量木頭，已陷入一片火海，台中市消防局不敢大意，立即派遣消防員到場灌救，火勢在1小時30分後獲控制，幸未造成傷亡。

台中市消防局在今天清晨5時20分接獲龍井區工業路246巷有工廠火警，派遣龍井、梧棲及沙鹿分隊及第四大隊部，各式消防車輛11輛，消防人員37名，由大隊長蔡孟栩帶隊指揮搶救。

蔡孟栩說明，現場為1層樓挑高鐵皮結構建物，工廠用途為資源回收木材放置廠，1樓後方木材堆起火燃燒，燃燒工廠內木材廢棄物，火勢在清晨6時51分控制，無擴大延燒，燃燒面積約1000平方公尺，持續殘火處理中。

台中龍井區一處木材工廠在今天清晨火警，烈焰、濃煙直衝天際，經消防員到場灌救獲控制，幸未造成傷亡。圖／台中市消防局提供
台中龍井區一處木材工廠在今天清晨火警，烈焰、濃煙直衝天際，經消防員到場灌救獲控制，幸未造成傷亡。圖／台中市消防局提供
台中龍井區一處木材工廠在今天清晨火警，烈焰、濃煙直衝天際，經消防員到場灌救獲控制，幸未造成傷亡。圖／台中市消防局提供
台中龍井區一處木材工廠在今天清晨火警，烈焰、濃煙直衝天際，經消防員到場灌救獲控制，幸未造成傷亡。圖／台中市消防局提供
台中龍井區一處木材工廠在今天清晨火警，廠內陷入火海，經消防員到場灌救獲控制，幸未造成傷亡。圖／台中市消防局提供
台中龍井區一處木材工廠在今天清晨火警，廠內陷入火海，經消防員到場灌救獲控制，幸未造成傷亡。圖／台中市消防局提供

台中市 廢棄物 火災 資源回收

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