台中少年一夜未歸急壞母 逗留此地忘情「打怪」被尋獲

台中市林姓少年在上周被林母通報失聯，徹夜未歸，霧峰警分局獲報後展開協尋，第二警分局育才所看到通報後，在一中商圈巡查時，發現少年就在一台寶可夢的遊戲機前，專注「打怪」，警方確認後，趕緊將少年帶回派出所，通知母親接回。

台中市霧峰區13歲林姓少年，21日離家出門上學後，徹夜未歸，林母擔心兒子發生意外，趕緊向霧峰警分局通報協尋，經調閱監視器發現，林從下課後，就搭乘公車，一路前往北區一中商圈，之後就無其他搭乘交通工具的紀錄。

第二警分局育才所警員陳琪丰、李泰毅，也看到該協尋通報，前往一中商圈巡查時，也特別留意少年穿著特徵，因家屬有提到，林喜歡電玩遊戲「寶可夢」，因此也特別留意相關的電子遊戲機台，意外在一家新開的遊戲機店內，發現正在忘情「打怪」而忘了回家的林姓少年。

林母接獲警方通知，得知兒子是為了打遊戲而徹夜未歸，氣得說不出話來，但也感謝警方即時協助，才沒釀成其他意外。