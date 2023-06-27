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塔位仲介涉詐騙老翁買生基塔位 面交取1百萬 警抓2車手

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

7旬林姓老翁，日前接到詐騙集團靈骨塔投資電話，詐團聲稱購買塔位立即獲利，搭配「生基塔位」1+1更加搶手、賣更高價，老翁上當受騙支付90萬元，卻沒拿到任何證明文件，後續還遭詐團索討100萬元，經報案後，警方在雙方約定面交之際，逮捕取款的張姓車手等2人，全案依詐欺罪嫌送辦，並擴大追查上游。

松山分局指出，林姓老翁今年4月接獲推銷靈骨塔電話，對方自稱是「塔位房仲」向老翁噓寒問暖話術百出，聲稱「目前推薦的塔位，已經找到下一個買家，購買可立即出售獲利」且搭配「生基塔位」投資市場上更講手，1+1可賣更高價。

林姓老翁誤信詐團話術，向家人借款籌資，5月29日在松山區松河街支付90萬元，但事後沒有拿到任何證明購買塔位文件，經家人提醒驚覺受騙，報警求助。

詐團得手90萬後，日前又打電話給老翁，稱還需100萬元辦理土地權狀，才能完成購買程序，相約6月16日再度面交取款。警方將計就計暗中埋伏，見車手與老翁見面時，上前盤查並逮捕29歲張姓車手及23歲張姓把風到案，2人查無幫派背景。

松山分局指出，全案依詐欺罪嫌送辦，並擴大追查幕後的靈骨塔詐騙集團網絡，呼籲民眾進行殯葬商品買賣務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所查證。

張姓車手遭警方帶回派出所。記者蕭雅娟／翻攝
張姓車手遭警方帶回派出所。記者蕭雅娟／翻攝
張姓車手遭警方帶回派出所。記者蕭雅娟／翻攝
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林翁與張姓車手撐傘交談。記者蕭雅娟／翻攝
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警方上前盤查張姓車手。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙集團 車手

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