台南大雨釀大樓電梯短路故障冒煙 民眾逃生以為火災報警

台南市北區西門路四段一棟12樓大樓，今天傍晚大雨過後疑因雨後電梯進水短路故障冒煙，在4樓4名某職業工會女職員改走逃生梯，她們誤認為是發生火災報119求救，消防人員到場後清查，確誤是虛驚一場收隊。

中央氣象局今天發布大雷雨即時訊息。台南地區今天傍晚因旺盛發展的對流伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，台南市區今晚近6點下起一場大雷雨後，消防局救災救護指揮中心於晚間6點3分接獲民眾報案，北區西門路四段12樓大樓4樓有火警。

民眾報案說，她們在4樓本要搭電梯，但電梯故障走逃生梯，逃生梯都是煙，才報119失火。