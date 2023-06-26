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台南大雨釀大樓電梯短路故障冒煙 民眾逃生以為火災報警

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區西門路四段一棟12樓大樓，今天傍晚大雨過後疑因雨後電梯進水短路故障冒煙，在4樓4名某職業工會女職員改走逃生梯，她們誤認為是發生火災報119求救，消防人員到場後清查，確誤是虛驚一場收隊。

中央氣象局今天發布大雷雨即時訊息。台南地區今天傍晚因旺盛發展的對流伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，台南市區今晚近6點下起一場大雷雨後，消防局救災救護指揮中心於晚間6點3分接獲民眾報案，北區西門路四段12樓大樓4樓有火警。

民眾報案說，她們在4樓本要搭電梯，但電梯故障走逃生梯，逃生梯都是煙，才報119失火。

中心派遣公園等分隊連大隊部計14車30人，到場後大樓外觀無火煙進入查看，並安排4名某職業工會女職員順利下樓。消防人到場後清查，研判現場是下大雨漏水，導致電梯進水短路冒煙，無傷亡無損失。

台南市北區西門路四段一棟12樓大樓，今天傍晚大雷雨過後因電梯進水短路故障冒煙，4名某職業工會女職員改走逃生梯，誤認為是發生火災報119求救，消防人員到場後清查，確誤是虛驚一場。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段一棟12樓大樓，今天傍晚大雷雨過後因電梯進水短路故障冒煙，4名某職業工會女職員改走逃生梯，誤認為是發生火災報119求救，消防人員到場後清查，確誤是虛驚一場。記者黃宣翰／翻攝

電梯 台南 職業工會

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