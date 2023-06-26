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台南葫蘆埤收「詐」彈威脅封園中 警封鎖現場未獲爆裂物

聯合報／ 記者 莊曜聰／台南即時報導

「詐彈客」又現，台南市觀光旅遊局今天中午接獲一封恐嚇郵件，揚言在葫蘆埤自然公園放置爆裂物，南市府第一時間通報警方，並封閉園區展開調查。

市長黃偉哲臉書也公布此訊息，表示在確保園區安全前，將暫停開放，請民眾勿前往，暑假到來，市府針對主要觀光景區，將持續加強安全作業轄區，麻豆警方動員近20名警力，持金屬探測器、車底檢視鏡到現場進行地毯式搜索，並未發現可疑爆裂物，正循線追查恐嚇來源，初步發現PO文者是境外IP。

觀光旅遊局指出，葫蘆埤自然公園面積約3.4公頃，今日上午11時16分接獲名為「阿邦」寄發的恐嚇郵件，指出在官田葫蘆埤置放5顆遙控炸彈，立刻協同警方封閉園區，並疏散遊客及通知現地營運廠商及施工廠商撤離，完成園區建物及周遭地區巡查，初步未發現可疑物，將持續擴及園區開放區域巡檢，以確保園區整體安全。

麻豆警分局據報，由分局長林獻力帶隊前往現場，針對各設施進行安全偵檢及維護，並強化周邊可疑人車盤查，目前並未發現可疑爆裂物，由於現場屬半開放空間，將擴大巡檢範圍，並派員巡邏，勸阻不知情民眾進入，警方初步調查此信件來自韓國的境外IP，將持續追查。

南市府避免各公、私立機構所屬網站意見專區及陳情信箱系統遭濫發假恐嚇郵件，造成社會恐慌，警察局也函請各機關構落實所屬網站意見專區及陳情信箱建立雙因子認證措施，並請協助轉發所屬機關（構）及業務相關私立學校、團體宣傳，以遏止該類假訊息案件頻繁發生，市府主要觀光景點區也會持續加強安全作業，讓民眾安心。

市長黃偉哲在臉書發文要民眾安心。圖／翻攝照片
市長黃偉哲在臉書發文要民眾安心。圖／翻攝照片
台南市觀旅局上午接獲恐嚇郵件，官田葫蘆埤遭人放置炸彈，警方封鎖現場搜索未發現爆裂物。圖／南市府提供
台南市觀旅局上午接獲恐嚇郵件，官田葫蘆埤遭人放置炸彈，警方封鎖現場搜索未發現爆裂物。圖／南市府提供
恐嚇信件還留下電話，警方循線追查是假號碼，發文者IP也在境外。圖／翻攝照片
恐嚇信件還留下電話，警方循線追查是假號碼，發文者IP也在境外。圖／翻攝照片

恐嚇 炸彈 黃偉哲

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