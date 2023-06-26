台南葫蘆埤收「詐」彈威脅封園中 警封鎖現場未獲爆裂物

「詐彈客」又現，台南市觀光旅遊局今天中午接獲一封恐嚇郵件，揚言在葫蘆埤自然公園放置爆裂物，南市府第一時間通報警方，並封閉園區展開調查。

市長黃偉哲臉書也公布此訊息，表示在確保園區安全前，將暫停開放，請民眾勿前往，暑假到來，市府針對主要觀光景區，將持續加強安全作業轄區，麻豆警方動員近20名警力，持金屬探測器、車底檢視鏡到現場進行地毯式搜索，並未發現可疑爆裂物，正循線追查恐嚇來源，初步發現PO文者是境外IP。

觀光旅遊局指出，葫蘆埤自然公園面積約3.4公頃，今日上午11時16分接獲名為「阿邦」寄發的恐嚇郵件，指出在官田葫蘆埤置放5顆遙控炸彈，立刻協同警方封閉園區，並疏散遊客及通知現地營運廠商及施工廠商撤離，完成園區建物及周遭地區巡查，初步未發現可疑物，將持續擴及園區開放區域巡檢，以確保園區整體安全。

麻豆警分局據報，由分局長林獻力帶隊前往現場，針對各設施進行安全偵檢及維護，並強化周邊可疑人車盤查，目前並未發現可疑爆裂物，由於現場屬半開放空間，將擴大巡檢範圍，並派員巡邏，勸阻不知情民眾進入，警方初步調查此信件來自韓國的境外IP，將持續追查。