影／「二壘妹」搞慶生台中街頭擄人 下場全進警局尷尬

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在20日接獲報案，有民眾疑在西屯區河南路遭歹徒妨害自由擄上車，警方前往攔阻廂型車，高聲喝令「下車」，車內眾人悻悻然下車、解釋「是慶生啦」，但一行10人仍被帶回派出所查辦。經查，此案是被稱為「二壘妹」網紅江宛庭，為替友人慶生，想出的「街頭擄人」的惡作劇花招，但因大動作引來市民關注而遭警方查處，警方調查後認無違法後，已讓眾人離所。

有網友在Dcard網路社群爆料，曾參選「樂天女孩」啦啦隊的網紅「二壘妹」江宛庭，近日在台中市街頭替友人慶生時，因為搞出「街頭擄人」的戲碼，導致江女與其他同行友人，全被帶回警局查辦，網友評論江女行為「超瞎」、「完全可以說她是艾莉莎莎2.0」。

台中市第六警分局西屯所表示，此案是在20日上午10時許接獲民眾報案，西屯區河南路二段，有人疑遭歹徒強行押走情事，員警迅速到場了解，發現是情侶嬉鬧策畫的惡作劇慶生，經詢問後認無涉違法情事，已讓涉案人離所。

經查，涉案20歲江姓女子就是被稱為「二壘妹」網紅江宛庭，她為替張姓友人慶生，給予驚喜，因此策劃「街頭擄人」的惡作劇戲碼，由彭姓友人等10人，將人帶上車後，前往彰化慶生，但過程中因動作過大，驚動民眾報警。

警方將江女等10人帶回查證後，眾人都說是慶生活動，張男也證稱是友人策畫的慶生活動，沒有被妨害自由，警方確認無其他違法之虞後，經告誡後，已讓江女等人離所。

第六警分局長賈立民說，民眾嬉鬧應拿捏分寸，避免滋擾他人，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市西屯區河南路在20日發生街頭擄人的案件，經警方查證後確認是網紅的惡作劇慶生活動。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路在20日發生街頭擄人的案件，經警方查證後確認是網紅的惡作劇慶生活動。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路在20日發生街頭擄人的案件，經警方查證後確認是網紅的惡作劇慶生活動。圖／摘自Dcard
台中市西屯區河南路在20日發生街頭擄人的案件，經警方查證後確認是網紅的惡作劇慶生活動。圖／摘自Dcard
台中市西屯區河南路在20日發生街頭擄人的案件，經警方查證後確認是網紅的惡作劇慶生活動。圖／讀者提供
台中市西屯區河南路在20日發生街頭擄人的案件，經警方查證後確認是網紅的惡作劇慶生活動。圖／讀者提供

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