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影／糗！婦開車恍神衝對向車道 撞停紅燈300萬賓士側翻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市簡姓女子在今天中午開休旅車載女兒行經西區時，疑因恍神，在車輛轉彎後，撞上在對向車道停等紅燈的一輛賓士休旅車GLE350，簡女車輛撞上賓士後翻車，附近熱心民眾看到後，協助二人脫困，都僅受輕傷未送醫，初判肇因是未注意車前狀況、未依規定駛入來車道釀禍，詳細肇因待查。

經查，第一警分局交通分隊在今天上午11時許獲報，西區向上路、大墩路口有交通事故，簡姓女子（47歲）當時載21歲女兒，沿向上路快車道，要左轉大墩路往大墩九街方向行駛，左轉後疑因恍神，撞上對向車道停等紅燈、由黃姓男子（59歲）駕駛的賓士休旅車，簡車撞上黃車後側翻。

車禍造成簡女頭部受傷、曾姓女乘客下巴、右手受傷，但未搭乘救護車，都是自行就醫。

兩車分別有車身、車頭等不同程度受損，警方調查，簡女與黃男都無酒精濃度，初判肇事原因是未注意車前狀況、未依規定駛入來車道，詳細的肇事原因，待交大事故組釐清。

此件車禍有網友目擊，隨後在臉書社團「南屯大小事」發文，網友描述，行經該處時看到一輛休旅車翻車，但不知案發經過，車內受困人是由熱心人幫忙拉出，還協助扶著車，避免車子再翻倒，「大家真的很溫暖」，也說路旁另輛賓士休旅車比較倒楣，好好的停在車道上，被翻車的休旅車撞上。

台中市向上路、大墩路在今早發生一起翻車的交通事故，釀2人受傷，一輛停等紅燈的賓士車遭撞上。圖／讀者提供
台中市向上路、大墩路在今早發生一起翻車的交通事故，釀2人受傷，一輛停等紅燈的賓士車遭撞上。圖／讀者提供
台中市向上路、大墩路在今早發生一起翻車的交通事故，釀2人受傷，一輛停等紅燈的賓士車遭撞上。圖／讀者提供
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台中市向上路、大墩路在今早發生一起翻車的交通事故，釀2人受傷，一輛停等紅燈的賓士車遭撞上。圖／讀者提供
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休旅車 車道

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