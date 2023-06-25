為了夜市飲料甜度問題爆衝突 店家男客2人互告

一名男子前晚到台中市梧棲區建國南街夜市買飲料，他認為店家預做的飲料甜度和自己要的不同，店家先將飲料賣給下一位客人，引起這位男客人不滿，涉嫌砸損果汁機，並和攤商爭執扭打，警方昨晚通知二人到案說明，二人都互告對方傷害。

台中市清水警分局前晚9點多獲報，梧棲區建國南街梧棲夜市有糾紛，員警到場，飲料店家陳姓男子報案說，游姓男客人到他攤位前要購買飲料時，因對方要買的飲品甜度與店家已先預做好的不同，店家先將已做好的賣給下一位客人，游男的飲料需另外製作。

但此舉引起游男不滿因而引起口角衝突，游男涉嫌破壞店家果汁機，雙方進一步引發肢體衝突，游男的妻子在旁勸阻也被丈夫打耳光，警到場時，現場已無衝突，店家提供稍早發生衝突影像畫面情形。