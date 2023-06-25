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新北慣竊輕鬆偷竊2輛大型重機 騎完就扔棄路旁

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名胡姓慣竊日前在五股地區，連續2天偷竊2輛大型重機，不是為了變賣，卻只是拿來騎一騎就扔棄，警方看見臉書社團有人發文失竊，主動介入調查，23日持搜索票至淡水將他逮捕歸案。

臉書社團「我是五股人」日前先後有人貼文指稱，夾娃娃機店遭小偷、黃牌重機遭竊，警方隨即與被害人聯繫後，主動介入偵查，調閱監視器發現是同1名29歲胡姓慣竊所為。

他先於14日凌晨2時54分，在五股區成泰路偷了1輛黃牌重機，騎乘到附近1家抓娃娃機店竊取1個包包和1架玩具直升機，後來便將機車扔在路旁。隔天15日凌晨4時許，胡嫌又出現在五股區成泰路、登林路一帶。

他騎乘腳踏車至登林路的高速公路涵洞下方，竊得1輛紅牌重機，騎乘逃離現場。雖然胡嫌竊得機車皆會拿東西遮擋車牌，企圖增加警方偵辦難度，專案小組仍過濾每支路口監視器辨識犯嫌身形、衣著顏色進行比對，向新北地方法院聲請搜索票獲准。

警方15日在五股區找回失竊的黃牌重機、20日循線至三芝區尋獲紅牌重機，均已發還失主，23日清晨7時許，持搜索票至胡嫌位於淡水區住處將他查緝到案，胡嫌矢口否認偷竊抓娃娃機店和2輛重機，警詢後仍依竊盜罪嫌移送法辦，檢方訊後無保請回。

胡姓慣竊騎乘偷來的大型重機，到抓娃娃店竊取商品。圖／翻攝臉書我是五股人
胡姓慣竊騎乘偷來的大型重機，到抓娃娃店竊取商品。圖／翻攝臉書我是五股人
警方持搜索票到淡水逮捕胡姓慣竊歸案。記者林昭彰／翻攝
警方持搜索票到淡水逮捕胡姓慣竊歸案。記者林昭彰／翻攝
胡姓慣竊在抓娃娃店，偷竊1個包包、1個玩具直升機。圖／翻攝臉書我是五股人
胡姓慣竊在抓娃娃店，偷竊1個包包、1個玩具直升機。圖／翻攝臉書我是五股人

重機 夾娃娃機

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