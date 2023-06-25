山區大雨又濃霧 休旅車車輪陷水溝警助脫困
一輛休旅車昨天傍晚行經台中市和平區雪山路，因山區大雨又濃霧，視線不佳車輪掉入水溝，動彈不得，和平警分局員警到場救援，在大雨中協助，將休旅車拖出水溝，成功解危。
中市和平警分局大棟派出所昨天傍晚5點接獲何姓民眾報案，他開休旅車因天色昏暗又遇大雨、濃霧視線不佳，行經和平區雪山路15公里處，右側輪胎不慎掉入約1公尺深水溝，車子受困無法移動，該路段路幅狹小也造成塞車情形。
副所長林晉祿及警員沈耿立立即前往救援，員警到場疏導交通，並指導使用、固定拖車繩，指揮以何男友人的車輛將何男的車順利拉出水溝脫困。
和平警分局提醒，到大雪山森林遊樂區的大雪山林道道路蜿蜒、路幅狹小，每到傍晚易起濃霧造成視線不良，行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行並注意車前狀況，確保行車安全。
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