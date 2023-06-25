豐原公老坪又出現大量改裝車引民怨 警方2個月已通報2614件
端午連假，民眾抱怨豐原公老坪山區又出現大量改裝車，民眾說「公老坪已經被飆車族占領了嗎？」豐原警分局表示，已加強蒐證通報疑似噪音車，由環保局召回檢驗改正，近二個月已通報疑似噪音車2614件，取締無照駕駛209件，將持續蒐證通報和取締。
台中市議員謝志忠表示，豐原公老坪山區改裝車擾民問題，他曾邀相關單位會勘討論，警方持續與環保局和監理單位共同執法，但警察不是管理權責單位，聯合稽查勤務無法經常性安排，除非修法，讓警方可直接對改裝噪音車開罰。
豐原警分局今天說明，分局針對轄區公老坪及易發生噪音車路段，自4月26日至6月30日執行靜城專案，加強蒐證通報疑似噪音車輛，由權管機關環保局召回檢驗改正，執行以來已通報疑似噪音車2614件，並取締無照駕駛209件；另將查報噪音車及取締無照駕駛列為交通稽查重點，利用各項勤務機會加強查察，並配合環保、監理機關執行聯合稽查。
民眾上豐原社團臉書說，前晚帶家人去公老坪走走，10多輛青少年齊聚飆車，改管、閃遠燈，一堆亂象，他勸大家，晚上最好不要到公老坪，確保安全。
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