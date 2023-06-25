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台74線連環撞釀火燒車2人送醫 現場仍在排除路況
台74線快速道路在今早發生轎車追撞事故後，衍生火燒車的意外，其中有黃姓駕駛、周姓乘客上半身遭燒燙傷，已送醫急救，目前警方仍在現場排除路況，目前西屯往北屯方向，開放2車道通行，但截至今天上午8時55分為止，路況尚未排除，警方提醒用路人行經該處時，注意路況，減速慢行。
第六警分局交通分隊在今天上午8時7分獲報，台74線西屯往北屯段、近青海路匝道，發生一起車輛追撞的交通事故，經查，當時是張姓男子駕駛轎車行經該處時，車輛拋錨，開啟故障燈後報警，但報警時，後方由黃姓男子駕駛的貨車，疑未注意車前狀況，先撞上他的轎車後起火燃燒，在黃車後方的沈姓男子又開車撞上，釀連環事故。
黃男駕駛的貨車撞上張車後，起火燃燒，黃與周姓乘客都因車禍造成上半身燒燙傷送醫，目前仍在台中榮總急救，而案發的貨車，也幾乎成空殼，警方在場交管、警戒，截至今天上午8時55分為止，路況尚未排除，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
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