影／大雪茄天上飛？苗栗山頭露營客往西望大驚：不明飛行物

新北廣川醫院營運長陳仕津昨天與家人於苗栗縣泰安鄉山視界露營區渡假，傍晚往西望夕陽，驚見雲端上一段平躺的圓柱體，緩緩移動，納悶不知是何物，由於過了一天都未見報導，今天忍不住貼臉書問臉友，有人回應說，難道是海市蜃樓？有可能是貨輪。

陳仕津今天說，他昨天傍晚5點40分左右，在海拔界約855公尺的露營區渡假，面向西北313度，發現夕陽旁出現一段圓柱體「不明飛行物」，距離地面高度未知，距離目擊位置超過20公里以上，約在公館鄉西方山區向北緩慢等速移動，始終維持相同高度，看了40分鐘。小孩童言童語的說，「你看那螞蟻好大隻。」

他說，觀察期間不明飛行物體形狀未曾改變，保持圓柱體形狀，與遠近雲層顏色與形狀明顯不同，材質不明但他鏡頭拉至最大發現於圓柱體前、中、 後端上緣出現亮點，尾端更是出現明顯亮點，與夕陽反光相似懷疑是反光材質。後來又發現二個大小不同的黑點，由於距離太遠，目擊後約3分鐘消失，只剩圓柱體持續往北移動。

他說，現場目擊人數至少6人，原以為這麼大的物體會有許多人看到，但直至隔日上午仍未見相關報導，因他才貼臉書問問否有其他人目擊，或是有人知道那是什麽。他也同步詢問台灣飛碟學會。