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端午連假不平靜 花蓮連3天高山症救援 消防空勤齊出動

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

連續3天，花蓮縣消防局今天再接獲高山症救援通報，一名33歲彭姓山友攀奇萊東稜，出現嘔吐、四肢無力等疑似高山症的症狀，在三叉山屋待救。花蓮縣消防局第一大隊集結4名警消，空勤花蓮總隊出動黑鷹直升機，將彭男吊掛下山。

據了解，彭姓男子參加的登山隊一行共11人攀登奇萊東稜，22日端午節當天從合歡山松雪樓小奇萊步道上山，預計26日從岳王亭下山，今天是第3天的行程。

同行山友今天上午8時29分向花蓮縣消防局求救指出，彭男疑似高山症持續嘔吐，體力不支無法再移動，目前獨自在太魯閣大山北方三叉山屋，且沒有通訊設備。消防局建議對方派腳程較快的山友返回三叉營地，通知彭男勿再移動，原地待援。

消防局表示，接獲通報後立即由第一大隊集結4名警消整備物資，同步申請空勤總隊黑鷹直升機支援。空勤花蓮駐地黑鷹直升機上午10時起飛，10時26分成功將患者吊掛上機，送往花蓮德興棒球場附近空地降落，近11時由救護車接駁送往花蓮慈濟醫院。

端午4天連假自22日起展開，花蓮空勤已連續3天出動救援高山症患者，22日飛到卡賀爾山、昨天飛往中央金礦山屋，連同今天已是第3起山域救援任務，順利救出3名患者。

空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，今天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，今天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，今天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，今天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，今天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地連續第3天接獲高山症救援任務，今天再次出動黑鷹直升機，將彭姓山友救下山送醫。記者王燕華／攝影

花蓮 黑鷹直升機 高山症

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