竹北大範圍瓦斯管線加壓異常氣爆！今早釀12起火警、15起外洩

新竹縣竹北市今天上午發生瓦斯管線疑似加壓異常事故，造成市區多處民宅瓦斯外洩，其中更傳2處氣爆。新竹縣消防局指出，目前已接獲瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件，雖一度傳出大樓多戶受困，但已陸續救出，暫無傳出人員傷亡。新竹瓦斯公司暫無說明外洩情況。

據了解，今天上午8時許竹北市的瓦斯管線線路疑似出現加壓異常，造成市區大範圍多處用戶住家閥門破裂外洩，包含台元街、三民路、和平街、文化街、光明二街、建國街、仁義路、仁愛路、博愛街、中山路、仁和街、中正東路都傳外洩。有住戶更還原事發時只見廚房發生巨響，隨即查看只見室內管線已經脫落，瓦斯正不斷源源不絕露出。

其中位於竹北中正東路的一處住宅大樓傳出氣爆，氣爆引發火警，將大樓9到11樓都產生濃煙，一度傳大樓內多戶人員受困，不過警消人員指出目前已陸續將受困住戶救出，暫無人員傷亡，同時正通報已新竹瓦斯公司釐清事故原因。

竹北市長鄭朝方也在臉書提醒竹北市民，他表示，目前竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，竹北市區內多點發生瓦斯外洩，竹北市公所已通報瓦斯公司，瓦斯公司已緊急派員前往檢查及處理。為避免釀災，若有發現瓦斯外洩情形，請撥打119，通報消防人員人員至現場戒備。

鄭朝方說，發生瓦斯外洩時，應遵守瓦斯外洩處理4準則：1、禁止開關任何電源或電器用品，避免產生火花。2、立即關閉瓦斯桶開關。3、輕緩推開門窗通風。4、離開現場到戶外。若大量洩漏時可撥打119求助。