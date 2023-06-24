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高雄楠梓百慕達資源回收場深夜大火 回收物燒光光
位於高雄楠梓區有「百慕達」之稱的一家資源回收場，昨深夜11時37分許傳出火警，由於堆放都是易燃回收物，火勢一發不可收拾，瞬間蔓延，火光照亮夜空，消防局出動13車、32人灌救，3個小時後，才撲滅火勢，回收場已幾乎燒個精光。
高雄市楠梓區楠陽路一處資源回收場，昨深夜11時37分許竄出火苗，由於四周都是回收易燃物，火勢迅速竄燒，消防局獲報出動13車32人前往搶救，因正值半夜，熊熊火光照亮夜空，火勢驚人，所幸無人員受困受傷。
消防員在火場四周拉水線射水搶救，火勢在深夜近12點時獲得控制，因有殘火不斷冒煙復燃，火勢直到凌晨3點才撲滅，但回收場內部已付之一炬；詳細起火原因由消防鑑識人員調查中。
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