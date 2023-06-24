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台東下海打魚失聯的阿美族藝術家今早尋獲 已無生命跡象

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台東下海打魚失聯的阿美族藝術家今早尋獲 已無生命跡象

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東長濱鄉長光部落的阿美族藝術家拉飛．邵馬，昨天下午與2名友人下海打魚，為今天部落海祭準備祭儀漁獲，未料，2名友人傍晚上岸後，卻遲遲等不到拉飛上岸，趕緊報案求援。搜救人員於今天清晨6點半多在事發點北邊100公尺處尋獲，但已沒有生命徵象。

台東消防局勤務指揮中心昨傍晚5點多接獲民眾報案，在長濱鄉三間村沙灘有民眾潛水失蹤，立即派遣長濱分隊救援，海巡第13岸巡隊及海巡第15隊也出動人員及船艇搜救。岸巡人員2人一組，以手電筒照射海面，海巡船艇也在海上以探照燈來回搜尋，還有漁民也開著漁船加入搜救行列。

另有3名部落青年背著浮標、帶著燈光，直接潛水加入搜救。親友們聚集在岸邊焦急等待，大聲呼喊「拉飛，回來！」期盼能傳出好消息。只是海面上伸手不見五指，增加救援難度。直至今天凌晨零時，仍未發現到拉飛蹤影。

搜救人員及部落族人清晨6點成立搜救指揮所，並展開搜救，於6點半在事發北邊100公尺處岸邊尋獲到拉飛，但已無生命徵象，明顯死亡。隨後由救護車將人運送至醫院。

部落耆老說，今天是長光部落的海祭，依習俗年輕勇士要在前一天下海打魚，作為隔天祭拜海神的供品，並且分享給部落長老。水性不錯的拉飛跟另外2名友人一起下水，身上都有背著橘色浮標，不知道為什麽會沒有上岸。

據了解，失聯的拉飛．邵馬，今年40歲，是長光部落素人藝術家，其作品曾受邀國外展出，也曾參加2017東海岸藝術家聯展及2019「海人與野獸」聯展及大地藝術季活動。

台東長光部落阿美族藝術家拉飛．邵馬，其作品曾受邀國外展出，也曾參加2017東海岸藝術家聯展及2019「海人與野獸」聯展及大地藝術季活動。記者尤聰光/翻攝
台東長光部落阿美族藝術家拉飛．邵馬，其作品曾受邀國外展出，也曾參加2017東海岸藝術家聯展及2019「海人與野獸」聯展及大地藝術季活動。記者尤聰光/翻攝
台東長濱鄉長光部落的阿美族藝術家拉飛．邵馬，昨天下午與2名友人下海打魚，為今天部落海祭準備祭儀漁獲，未料，2名友人傍晚上岸後，卻遲遲等不到拉飛上岸，趕緊報案求援。搜救人員於今天清晨6點半多在事發點北邊100公尺處尋獲，但已沒有生命徵象。圖/讀者提供
台東長濱鄉長光部落的阿美族藝術家拉飛．邵馬，昨天下午與2名友人下海打魚，為今天部落海祭準備祭儀漁獲，未料，2名友人傍晚上岸後，卻遲遲等不到拉飛上岸，趕緊報案求援。搜救人員於今天清晨6點半多在事發點北邊100公尺處尋獲，但已沒有生命徵象。圖/讀者提供

藝術家 海巡

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