部落海祭前夕傳意外 阿美族藝術家下海打魚失聯

台東長濱鄉長光部落的阿美族藝術家拉飛．邵馬，昨天下午與2名友人下海打魚，為今天部落海祭準備祭儀漁獲，未料，2名友人傍晚上岸後，卻遲遲等不到拉飛，趕緊報案求援。消防及岸巡人員岸際搜尋，海巡船艇也在海面搜尋，還有3名部落青年潛水加入搜救，直到今凌晨零時，仍未找到失蹤的藝術家。

台東消防局勤務指揮中心昨傍晚6點多接獲民眾報案，在長濱鄉三間村沙灘有民眾潛水失蹤，立即派遣長濱分隊救援，第13岸巡隊及海巡第15隊也出動人員及船艇搜救。岸巡人員2人一組，以手電筒照射海面，海巡船艇也在海上以探照燈來回搜尋，還有漁民也開著漁船加入搜救行列。

另有3名部落青年背著浮標、帶著燈光，直接潛水加入搜救。親友們聚集在岸邊焦急等待，大聲呼喊「拉飛，回來！」期盼能傳出好消息。只是海面上伸手不見五指，增加救援難度。直至今天凌晨零時，仍未發現到拉飛蹤影。

三個人昨天下午三點多下水，約定天黑前上岸，不料同伴上岸後卻遲遲等不到「拉飛」，趕緊報案求援，岸巡人員以岸際搜尋，海巡警艇也在海面搜尋，還有三名部落青年背著浮標、帶著燈光，直接潛水加入搜救，直到凌晨零時，仍未找到失蹤的藝術家。搜救人員預計在今天清晨6點成立搜救指揮所，天亮後再與空勤直升機聯合搜救。

部落耆老說，今天是長光部落的海祭，依習俗年輕勇士要在前一天下海打魚，作為隔天祭拜海神的供品，並且分享給部落長老。水性不錯的拉飛跟另外2名友人一起下水，身上都有背著橘色浮標，不知道為什麽會沒有上岸。