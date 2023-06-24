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洋酒掉包換成水 竊嫌落網

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

新莊一家連鎖便利超商3瓶洋酒被人調包，內容物被換其他液體，警方送驗確認內容物皆為水。記者曾伯愷／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新莊一家連鎖便利超商3瓶洋酒被人調包，內容物被換其他液體，警方送驗確認內容物皆為水。記者曾伯愷／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新北市新莊區一家超商遭人掉包換酒，網路謠傳是千面人翻版，引發熱議。警方查扣三瓶酒送驗，證實內容物皆為水，警方昨天在土城逮捕竊酒的蕭姓男子，蕭男辯稱心情不好想喝酒，才會下手行竊，否認掉包內容物摻有毒物，全案依竊盜罪偵辦。

據了解，蕭男（48歲）是一名快遞外送員，他涉嫌於本月4日，將3瓶裝有水的酒瓶放進一只紅色提袋內，當天清晨1時許，他從新北市土城住處一路騎乘機車，來到新北市新莊區福德三街一家連鎖便利超商，入內偷取兩瓶威士忌、一瓶白蘭地離去。

蕭男得手後，迅速在店外將三瓶洋酒掉包，再返回超商將掉包的酒放回酒架，騎車逃逸。一名婦人發現其所購買的洋酒被人掉包，憤而將酒拿到便利超商退貨，整起案件才曝光。

警方專案小組前往超商查扣3瓶有疑慮的洋酒，分別送往榮民總醫院臨床毒物科、刑事局檢驗。昨天榮總檢驗結果出爐，證實3瓶洋酒內容物液體皆為水，至於是否含有其他毒物反應，下周檢驗才有結果。警方調閱超商監視器，追查發現是蕭男所為，昨天逮捕到案。

超商 外送員

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