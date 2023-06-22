高雄婦家中浴室產「人魚寶寶」 救護員剪破羊膜女嬰「蹦」出

高雄市37歲王姓婦人，今天上午9時40分，臨盆急產，消防救護員獲報趕抵，但嬰兒等不及，救護員協助王婦在家中浴室產下一名女嬰，救護員當下發現女嬰仍包婦在羊膜囊裡，是罕見的「人魚寶寶」，小心翼翼剪破羊膜後，女嬰平安「蹦」出，母女經送醫後，安然無恙。

高雄市消防局仁武分隊今天上午9時40分許接獲民眾報案，指仁武區慈勇街有一名孕婦因急產須送醫，救護員蘇慶原、莊紀煌和陳穎芳等3人火速趕赴現場。

當時臨盆的王姓婦人（37歲）在家中3樓廁所疼痛難當，羊水破了，已等不及送醫，救護員見情況危急，拿出急產專用生產包，由女救護員陳穎芳在旁引導王婦協助生產。

後王婦順利誕下一名女嬰，但陳穎芳發現女嬰仍被包覆在羊膜囊裡，且羊膜完整未破，是機率僅八萬分之一的罕見人魚寶寶，於是小心翼翼將羊膜剪破，女嬰才「破繭而出」，哇哇地哭了出來。

順利生下女兒的王婦說，女嬰是第二胎，懷孕34周，沒想到今日卻突然急產，救護員將女嬰擦拭身體後，改用無菌生產巾包裹保暖，隨後將母女倆平安送抵醫院。

仁武消防分隊分隊長葉怡伶表示，3名救護人員首次遇到如此特別的急產案件，其中女性救護員陳穎芳已婚，但尚未有小孩，替王婦接生時，心裡非常緊張，但仍秉持專業，圓滿達成接生任務，處置得宜。