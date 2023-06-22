桃園幼貓困機車狂喵喵叫 女童報警救出見萌樣立馬收編
桃園市大園警分局大園派出所員警昨晚巡邏時接獲報案，有一隻小貓受困機車車廂內，警方獲報後聯繫車主及機車行人員前來拆解車廂，順利將小貓救出，報案的女童看見小貓可愛的模樣，當場決定認養，讓小貓不用再四處流浪。
大園分局員警昨晚9點多巡邏行經中正東路一間生活百貨門口，看見一名女童在路邊招手，示意警方靠近，員警見狀立即上前關懷詢問。
女童表示，她聽到路邊傳來微弱的貓叫聲，循著聲音尋找，發現有小貓卡在機車車廂與後輪的縫隙間出不來，擔心小貓安全，請警方幫忙救援。員警查看後確認無法直接將小貓救出，於是聯繫車主到場，並經車主同意請機車行人員將車廂拆下，順利救出小貓。
小貓被救出後仍焦躁不安地發出叫聲，女童見虛弱的小貓，隨即將牠抱入懷中安撫，當場決定認養，在旁做生意的女童母親也感謝警方的熱心幫忙，讓她們家中多了一個可愛的新成員。
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