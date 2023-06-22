新北公寓竄火父子受困？ 警消挺險搜救 屋主趕回：兒子上班

今天凌晨新北市泰山區一棟舊公寓4樓竄出火舌，旋即火海一片。鄰居們未見屋主和他兒子逃出，以為兩人受困。警消獲報趕抵布水線搜救，屋內沒人受困。火勢10分鐘控制，屋主這才趕回，經聯繫其子外出上班解除虛驚。警消殘火處理，起火點位於客廳，初估燃燒面積約10平方公尺，起火原因待查。

據了解，新北市泰山區民權街14巷一棟舊公寓4樓，今天凌晨12時29分左右冒出大量濃煙，鄰居聞到燒焦味出來查看，赫見火舌已從陽台竄出，嚇得趕緊往樓下逃生，鄰居遲遲沒見到起火戶張姓屋主及他的兒子出來，焦急的報警有兩人受困。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛25輛、警、義消75人前往灌救，經布水線入內灑水、搜救，未發現屋內有人受困。火勢約莫10分鐘控制，警消殘火處理發現客廳碳化嚴重，研判是客廳起火。現場沒有人受傷、受困，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。