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新北公寓竄火父子受困？ 警消挺險搜救 屋主趕回：兒子上班

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨新北市泰山區一棟舊公寓4樓竄出火舌，旋即火海一片。鄰居們未見屋主和他兒子逃出，以為兩人受困。警消獲報趕抵布水線搜救，屋內沒人受困。火勢10分鐘控制，屋主這才趕回，經聯繫其子外出上班解除虛驚。警消殘火處理，起火點位於客廳，初估燃燒面積約10平方公尺，起火原因待查。

據了解，新北市泰山區民權街14巷一棟舊公寓4樓，今天凌晨12時29分左右冒出大量濃煙，鄰居聞到燒焦味出來查看，赫見火舌已從陽台竄出，嚇得趕緊往樓下逃生，鄰居遲遲沒見到起火戶張姓屋主及他的兒子出來，焦急的報警有兩人受困。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛25輛、警、義消75人前往灌救，經布水線入內灑水、搜救，未發現屋內有人受困。火勢約莫10分鐘控制，警消殘火處理發現客廳碳化嚴重，研判是客廳起火。現場沒有人受傷、受困，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊大隊長莊渝淵呼籲，5樓以下公寓務必安裝「火災住宅警報器」以利火災發生初期及早採取逃生行動，減少人命傷亡。住家用火、用電都需注意安全，定時整理清潔不要堆積髒污灰塵，以免電線短路造成火災；另外家中有抽菸習慣者，要習慣人離湮滅，避免殘留菸蒂引起火災。

今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝
今天新北市泰山區民權街一棟公寓4樓起火，一度以為屋主及其子受困火場，直到屋主返回並聯繫其子，確認沒人在家解除虛驚。記者曾伯愷／翻攝

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