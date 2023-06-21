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女扮柯南！半小時查出寵物龜被鄰居偷走 報警逮6旬翁

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蔡姓男子見鄰居養的烏龜太可愛，昨天深夜騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被警方逮捕，警詢後今天依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局今天凌晨零時許接獲廖姓女子報案，指稱其所養的3隻寵物龜遭竊，且已找到涉嫌偷走烏龜的竊嫌，轄區埔墘派出所員警立即到場，當場逮捕涉嫌偷走3隻烏龜的蔡姓男子（69歲）到案。

據了解，廖女將側頸龜、鷹嘴龜、甜甜圈龜共3隻寵物龜，放在住家前的水族箱內飼養，昨晚近11時，準備外出買東西時，就發現一名老人家騎著自行車在屋外徘徊好幾次，一開始也沒想太多。

廖女於今天凌晨12時許外出返家時，驚見養在屋外水族箱的3隻寵物龜不見蹤影，直覺就是之前看到騎自行車的老人家所偷，自扮柯南，騎著騎車四處找尋，果真在離住家不遠的巷子裡，看到那輛自行車，且車前籃子裡，就是遭竊的三隻寵物龜。

廖女心喜失而復得也不聲張，連忙打電話報警，海山警方獲報到場，當場逮捕涉嫌偷龜的蔡姓男子，蔡男坦承行竊，因覺得烏龜很可愛，才會想帶回家養，警詢後今天依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市69歲蔡姓男子見鄰居養龜太可愛，昨夜騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市69歲蔡姓男子見鄰居養龜太可愛，昨夜騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市69歲蔡姓男子見鄰居養龜太可愛，昨夜騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市69歲蔡姓男子見鄰居養龜太可愛，昨夜騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市69歲蔡姓男子見鄰居養龜太可愛，昨騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市69歲蔡姓男子見鄰居養龜太可愛，昨騎自行車偷3隻寵物龜，得手不到1小時被逮。記者王長鼎／翻攝

寵物 烏龜

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