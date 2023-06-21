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太歲爺頭上動土 南警在分局旁工地逮捕5失聯移工
台南市永康警分局旁工地一輛廂型車，昨天下午遭警方查獲車內乘載多名失聯移工，員警以多部巡邏汽機車包圍，將5名失聯移工逮捕依法解送專勤隊遣返。
據了解，永康警分局周遭有許多處建地正在施工，但工地小包商為節省成本進而雇用非法失聯移工。警方經民眾檢舉，發現一輛搭載多名失聯移工的紅色廂型車時常進出工地，警方立即出動多部巡邏汽機車，將廂型車團團包圍。
不過警方緝捕當下，廂型車內移工意圖逃逸，當下為避免波及路過民眾受到危害，員警立即破窗威嚇並控制現場，成功將5名失聯移工逮捕，但攔阻地點恰巧在分局旁，也讓民眾驚呼「在太歲爺頭上動土」。
永康警分局表示，目前已將逮捕5名失聯移工帶回偵辦並移送至移民署臺南專勤隊辦理收容、遣返。
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