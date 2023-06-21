陽明交大女廁驚見偷拍狼 新竹警逮涉嫌校內男學生

一名女子日前在陽明交大光復校區如廁時，發現遭人持手機從門上方偷拍，經通報校方及報警後，警方昨晚逮到偷拍犯嫌、陽明交大葉姓男學生，依法送辦。

一名女子日前透過他人在臉書Facebook社團「新竹爆料公社」發文指出，19日中午在陽明交大某間女廁上廁所時，發現廁所門的上方門縫出現半截手機，疑遭偷拍，嚇得趕緊穿上褲子從廁所出來，但都沒有看到任何人。

發文者表示，後來請相關系所與校方協助調取監視器，通報性平會，並到轄區派出所報案做筆錄，呼籲大家上廁所時，要提高警覺、多加小心。

新竹市警察局第二分局今天表示，獲報後展開調查，發現做案嫌疑男子年約30歲，身穿白色上衣、藍色短褲、黑色鞋子，經查訪校內員工及學生後鎖定特定對象，昨晚通知一名葉姓男子到案說明。

警方表示，葉嫌是陽明交大學生，供稱是隨機尾隨女子進廁所內偷拍，並不認識被害女子，訊後依妨害秘密罪嫌函送偵辦。