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五億生結婚無真意 夏姓配偶登記當天才用手機查同婚資訊
台中五億賴姓高中生墜樓案，台中地檢署今偵結，認定夏姓父子涉殺人罪不起訴，不過根據夏男的手機數位採證，以及二人前往登記結婚的路口監視器畫面，還有在結婚證書簽字的2名證人等證據，認定夏與賴生並無結婚真意，因此認定夏男有偽造文書的犯行，雖未起訴夏男殺人罪，但仍依偽造文書罪嫌起訴。
檢方調查，18歲賴姓高中生與26歲夏姓男子，在上月4日前往北屯區戶政事務所登記當天，夏男才在星巴克咖啡店內以手機查詢同婚資訊，顯見夏男在當天登記結婚前，沒有任何同婚的跡象，而且經專案小組調閱數百支監視器後，發現夏男騎機車載賴生返回北屯區大樓住處時，賴生的手是扶在機車座墊後方，而非抱著夏男，不像二人是熱戀中愛侶。
另外，專案小組也調閱二人的通聯紀錄、行車紀錄等證據，也發現二人毫無交集，且根據死者高中輔導紀錄，賴生曾因追求同班女同學遭拒，而有情緒困擾而接受輔導。
檢察官也查得夏男與死者的結婚證人是隨機任意找尋，2名證人甚至不清楚是何人欲結婚，雙方家長也無不知道兩者婚約情事，因此認定夏男與賴生顯無同性結婚的真意。
檢方認定，夏男在無結婚的真意下， 前往台中市北屯區戶政事務所，辦理同性結婚登記，導致僅有形式審查權公務員將此不實事項，登載於職務上所掌管公文書，據此換發新國民身分證，足生損害於戶政機關管理結婚登記正確性，認定夏男涉犯使公務員登載不實罪嫌部分，提起公訴。
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