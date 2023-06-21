軍卡拋錨堵在淡水幹道 引發網友論戰「不會推到路邊?」

新北市淡水區民權路馬偕醫院前方往台北方向，今天清晨6時50分左右，有1輛軍用卡車拋錨停在中間車道，導致該路段車速緩慢，稍後軍方派員到場維修，7時30分修復駛離。原本只是小事一樁，卻引起網友論戰，抨擊不會把車推到路邊嗎？

由於台2線民權路是淡水主要聯外道路，剛好又是上班上學交通尖峰時段，現場3線車道，軍卡故障停在中間車道，淡水警分局獲報調派交通分隊與竹圍派出所共5名警力疏導交通，同時通知交控中心及警廣推播。

警方表示僅造成該路段車速比平常緩慢，沒有嚴重堵塞，後來軍方派員趕抵搶修，原車修復直接開走，交通即恢復順暢。

此事今天上午被貼文到臉書社團細說淡水，引發網友議論，有人抨擊：「整車的人，也不會把車往路旁推，全部坐在車上，無言，就讓車拋錨在路中間」，有人回稱：「一台10幾、20噸，一人推一噸你推看看」。馬上又被噴：「又不是上坡，推不到路旁？我們當兵就推過，還是裡面都草莓？」