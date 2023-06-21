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伸手動作超明顯！陽明交大女學生廁所被偷拍 同校男大生遭逮
陽明交大出現攝狼！一名鄭姓女學生19日中午在陽明交大校內如廁時，竟發現廁所門上方門縫出現半截手機，並由上往下偷拍，鄭女當場嚇傻，趕緊穿起褲子衝出廁所，但門外與走廊上都沒見著人，最後請校方調閱監視器並向警方報案；警方鎖定特定對象，昨天傍晚逮住偷拍的葉姓男子，經查發現竟也是陽明交大的學生。
鄭女透過友人在臉書社團「新竹人新竹事」發文，指昨天中午約11點40分在陽明交大綜合一館四樓靠近統計所辦公室的女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍，當下她直接嚇傻，完全無法大聲呼救，趕緊穿上褲子從廁所出來，但廁所與走廊都沒看見人，只好請校方調閱監視器，比對時間，向警方報案。
鄭女說，目前已通報性平會，也向警方報案做完筆錄，但還不知道嫌疑人是誰，所以希望大家協助指認。
警方獲報，發現做案嫌疑人年約30歲，身穿白色上衣、藍色短褲、黑色鞋子及戴黑色口罩男子，經查訪綜合一館內員工及學生，很快就鎖定特定對象，並在傍晚通知葉姓男子到案說明。據了解，葉男也是陽明交大學生，但不認識鄭女，全案警詢後依妨害秘密罪嫌將其移送法辦。
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