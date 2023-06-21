伸手動作超明顯！陽明交大女學生廁所被偷拍 同校男大生遭逮

陽明交大出現攝狼！一名鄭姓女學生19日中午在陽明交大校內如廁時，竟發現廁所門上方門縫出現半截手機，並由上往下偷拍，鄭女當場嚇傻，趕緊穿起褲子衝出廁所，但門外與走廊上都沒見著人，最後請校方調閱監視器並向警方報案；警方鎖定特定對象，昨天傍晚逮住偷拍的葉姓男子，經查發現竟也是陽明交大的學生。

鄭女透過友人在臉書社團「新竹人新竹事」發文，指昨天中午約11點40分在陽明交大綜合一館四樓靠近統計所辦公室的女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍，當下她直接嚇傻，完全無法大聲呼救，趕緊穿上褲子從廁所出來，但廁所與走廊都沒看見人，只好請校方調閱監視器，比對時間，向警方報案。

鄭女說，目前已通報性平會，也向警方報案做完筆錄，但還不知道嫌疑人是誰，所以希望大家協助指認。