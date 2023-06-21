快訊

5億高中生死因「高處墜落」 夏男殺人罪不起訴8理由曝光

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伸手動作超明顯！陽明交大女學生廁所被偷拍 同校男大生遭逮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

陽明交大出現攝狼！一名鄭姓女學生19日中午在陽明交大校內如廁時，竟發現廁所門上方門縫出現半截手機，並由上往下偷拍，鄭女當場嚇傻，趕緊穿起褲子衝出廁所，但門外與走廊上都沒見著人，最後請校方調閱監視器並向警方報案；警方鎖定特定對象，昨天傍晚逮住偷拍的葉姓男子，經查發現竟也是陽明交大的學生。

鄭女透過友人在臉書社團「新竹人新竹事」發文，指昨天中午約11點40分在陽明交大綜合一館四樓靠近統計所辦公室的女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍，當下她直接嚇傻，完全無法大聲呼救，趕緊穿上褲子從廁所出來，但廁所與走廊都沒看見人，只好請校方調閱監視器，比對時間，向警方報案。

鄭女說，目前已通報性平會，也向警方報案做完筆錄，但還不知道嫌疑人是誰，所以希望大家協助指認。

警方獲報，發現做案嫌疑人年約30歲，身穿白色上衣、藍色短褲、黑色鞋子及戴黑色口罩男子，經查訪綜合一館內員工及學生，很快就鎖定特定對象，並在傍晚通知葉姓男子到案說明。據了解，葉男也是陽明交大學生，但不認識鄭女，全案警詢後依妨害秘密罪嫌將其移送法辦。

鄭女透過友人在臉書社團「新竹人新竹事」發文，指昨天中午約11點40分在陽明交大綜合一館四樓靠近統計所辦公室的女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍，只好請校方調閱監視器，比對時間，向警方報案。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹人新竹事」
鄭女透過友人在臉書社團「新竹人新竹事」發文，指昨天中午約11點40分在陽明交大綜合一館四樓靠近統計所辦公室的女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍，只好請校方調閱監視器，比對時間，向警方報案。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹人新竹事」

陽明交大 偷拍

延伸閱讀

「抖音男神」控遭炎亞綸偷拍性愛影片　今午公開出面說明

認了！網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸認：我偏差

炎亞綸遭抖音男神控偷拍外流性愛片 嘿咻16歲未成年

國小退休師30年前涉性騷女學生 學校封存道歉信挨批「不合理」

相關新聞

林口連鎖幼兒園幼師涉不當管教遭查 今早大門被潑紅漆、砸雞蛋

新北市教育局接獲檢舉，林口區一家連鎖幼兒園有12名幼童，遭該園一名教保員不當管教，不但對幼童推頭、呼巴掌，還要幼童罰站吃...

伸手動作超明顯！陽明交大女學生廁所被偷拍 同校男大生遭逮

陽明交大出現攝狼！一名鄭姓女學生19日中午在陽明交大校內如廁時，竟發現廁所門上方門縫出現半截手機，並由上往下偷拍，鄭女當...

國3彰化路段深夜火燒車 貨櫃車滿載運動器材付之一炬

1輛載運運動器材的貨櫃車昨天深夜行經國道3號北向202.7公里處，突然輪胎起火，延燒到車身，雖然無人受傷，但高溫造成貨櫃...

22歲空軍士兵頭暈躺寢室變植物人 父母請求國賠結果出爐

空軍雷達第六中隊食勤兵蘇威宇3年前在寢室身體不適昏迷成為植物人，前年逝世並捐出眼角膜遺愛人間，父母認為兒子被不當管教，軍...

五億生結婚無真意 夏姓配偶登記當天才用手機查同婚資訊

台中五億賴姓高中生墜樓案，台中地檢署今偵結，認定夏姓父子涉殺人罪不起訴，不過根據夏男的手機數位採證，以及二人前往登記結婚...

林口連鎖幼兒園遭潑漆 園方急喊「大家冷靜」絕不卸責

新北市林口區何嘉仁智盛幼兒園爆出教保員不當對待，家長昨開記者會質疑園方因超收，導致老師忙不過來，情緒崩潰。教育局已將該園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦