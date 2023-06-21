台中男求職險誤上詐團賊船 高雄警竟在他背包找出定位器
潘姓男子找工作，疑誤上詐騙集團陷阱，受指示偽裝證券公司業務員向人取款，他拿了對方給他的背包，愈想愈不對勁，向警方求助，警方竟在背包裡發現一枚定位器，認為是詐團追蹤車手的工具。
據了解，18歲的潘姓男子在臉書找工作，發現1則徵人廣告，稱1天可以賺5000元，便與對方聯繫，6月19日搭車由台中南下高雄，對方交給他1個背包和證券公司業務員偽證件，要他去取款。
潘男與對方分道揚鑣後，愈想愈不對勁，便到高雄市警左營分局博愛四路派出所求助，訴說原委。員警將背包內的物品一一拿出檢查，竟發現裡面竟有1枚「AirTag定位器」。
警方認為，潘男找工作可能誤上詐團賊船，表示AirTag定位器是一般民眾擔心找不到人或物，就可以透過定位器來確認位置，沒想到反成為詐團監控車手的工具，呼籲民眾切勿輕信網路上優渥待遇的工作，以免上當遭詐團利用。
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