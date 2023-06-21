台南安平現天坑 混凝土車卡住側翻

台南市安平區府平路靠近億載金城的路段，出現大坑洞。記者鄭惠仁／攝影 台南安平也出現天坑！昨天上午10點20分，一輛預拌混凝土車行經台南市安平區府平路接近光州路段，路面突然下陷出現一個大坑洞，左側車輪陷入坑洞導致車斗側翻在路面，轟然巨響驚動住戶及路人，車輛於中午12點40分吊離。台南市水利局指出，因為雨水箱涵頂板老舊鏽蝕塌陷，已請廠商搶修，並且全面盤整改善老舊箱涵的道路，防止類似意外發生。

台南市安平區府平路靠近億載金城的路段，出現大坑洞，預拌混凝土車左車輪陷入坑洞，導致車斗側翻路面，台南市工務局以吊車拖吊（圖）。圖／台南市工務局提供 市議員林依婷在意外發生時剛好經過，除通報市府工務局，也把照片貼上臉書，引起網友議論，紛紛留言「好可怕的黑洞」、「原來天坑不是某地方專有的」。工務局獲報後，從現場初步研判是雨水箱涵頂板破裂，所幸駕駛人無恙。

預拌混凝土車脫困後，車身及車斗受損，但仍然能夠正常行駛，裝混凝土的車斗也能轉動。路面出現長約3、4公尺，寬約2公尺的大坑洞，水利局立即在坑洞前後設置交通錐等交維設施提醒用路人，並請廠商盡速修復。

水利局長韓榮華說，安平五期重劃區部分雨水箱涵已有20多年，2018年9月南區利南街也發生吊車卡在坑洞中，去年已編列2.3億元，分3年逐步整修優先路段的雨水箱涵頂板。