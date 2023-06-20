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嘉縣去年國慶煙火爆官員代訂房間 找廠商付錢招待外賓

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

去年國慶煙火在嘉義，吸引25萬人參加，飯店住宿一房難求，議員質疑縣府透過廠商幫訂房，還叫廠商去付錢，住宿名單卻是縣府提供，盼政風處在議會會期前完成調查；今天是定期會最後1天，政風處指出，因涉及外部人士及公司，依職權徑送司法調查。

議員詹琬蓁今詢問案件調查進度，政風處長郭建毅說，依調查資料來看，除了縣府內部局處外，還涉及外部人士及公司，已移送司法機關偵查，因認為案情重要，6月5日依職權徑送司法調查。

經發處長江振瑋說，他沒有幫忙朋友訂，而是在雙十國慶公布之前，就已經奉命去預訂房間，他提供名冊給長官，當晚也奉命到當地招呼廠商，是「奉長官命令訂房、長官只有一個」。

縣長翁章梁說，去年國慶煙火時，有一些外賓到嘉義縣，是和嘉義縣事業發展相關夥伴，當時江振瑋來和他談，希望訂一些房間招待貴賓，「要框房間招待外賓我是認同的，但房間不是我訂的。」

議員詹琬蓁說，去年9月21日經發處職員曾傳訊息給飯店「處長說10月10日我們16間房有人支應喔！應該就是昨天那位王小姐」，飯店回覆「我昨天問來付錢的王小姐，她說只負責付錢，其他她不知道」，經發處職員回覆「對就是廠商、他們會處理」，飯店追問「住房名單他們會給對嗎？」，經發處職員回覆「16間名單我再提供給您」。

詹琬蓁提出，廠商9月20日就已付款，事後再由縣府經發處提供住宿名單，付款流程明顯有瑕疵，即便有些房間要招待外賓，也不該由廠商直接去付款。江振瑋說，因預算不夠，無法支應每個項目，所以很多都由募款支出。

嘉義縣去年國慶煙火吸引25萬人，爆出縣府官員請廠商付錢代訂房間。圖／聯合報系資料照
嘉義縣去年國慶煙火吸引25萬人，爆出縣府官員請廠商付錢代訂房間。圖／聯合報系資料照

房間 國慶 嘉義 翁章梁

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