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新北男路倒送醫 背包竟多把刀斧和毒品咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

汪姓男子前天路倒由救護車送醫，新北警方為查明其身分，竟在其隨身背包裡，發現多把短刀、斧頭和45包毒品咖啡包及兩罐安非他，警詢後昨將江男依違反社維法及毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市消防局前天下午4時許獲報，新店區北宜路一段內一處收費停車場內，發現一名男子疑似身體不適，昏迷倒臥在繳費亭旁，轄區新店警分局員警及救護車迅速到場，發現該名男子意識不清，緊急送醫。

員警為查明路倒男子身分，卻在其隨身背包袋內，發現45包毒品咖啡包、2小罐K他命，共重115公克及短刀3把、短柄斧頭刀1把。經查，路倒男子為39歲汪姓男子，到院後雖恢復意識，卻不願交待隨身攜帶背包內有毒品及刀斧等違禁物品的原因及來源，警詢後昨將江男依違反社維法及毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

汪姓男子前天路倒由救護車送醫，新北警方為查明其身分，竟在其隨身背包裡，發現多把短刀、斧頭和45包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
汪姓男子前天路倒由救護車送醫，新北警方為查明其身分，竟在其隨身背包裡，發現多把短刀、斧頭和45包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
汪姓男子前天路倒由救護車送醫，新北警方為查明其身分，竟在其隨身背包裡，發現多把短刀、斧頭和45包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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